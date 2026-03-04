Air Supply Honduras 2026: Todo lo que debes saber antes del concierto este sábado

Graham Russell y Russell Hitchcock regresan a Honduras el próximo sábado 7 de marzo. El dúo australiano se presentará en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa en el marco de su 50th Anniversary Celebration Tour, una gira que recorre el continente americano para conmemorar medio siglo de una de las asociaciones más longevas del soft rock internacional.
El momento no podría ser más oportuno para quienes han seguido su trayectoria de cerca. Hace apenas dos semanas, Air Supply resolvió una deuda pendiente con su catálogo: Across the Concrete Sky, su decimosexto álbum de estudio, publicado originalmente el 7 de julio de 2003, está disponible por primera vez en todas las plataformas digitales.
Durante más de veinte años, el disco solo podía escucharse en CD o vinilo, lo que lo convertía en el único registro de su discografía ausente del streaming. Su incorporación llega en el momento en que la banda celebra su aniversario más simbólico.
El álbum contiene once canciones, todas escritas, producidas y mezcladas por Graham Russell, a excepción de "A Place Where We Belong", compuesta junto al cantante argentino Alejandro Lerner.
El corte más popular del disco es "Goodnight", que figura como tema de cierre y fue el sencillo principal de aquel lanzamiento.
La historia de Air Supply comenzó en Melbourne en 1975, cuando Russell y Hitchcock se conocieron durante los ensayos de la producción australiana del musical Jesucristo Superstar. Ambos formaban parte del elenco secundario, y de aquel encuentro nació una sociedad que definiría el sonido romántico de los años ochenta.
Un año después de su formación lanzaron su álbum debut homónimo, y desde entonces han publicado 17 discos de estudio y vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo.
Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a una serie de baladas que dominaron las listas de éxitos a principios de la década de 1980.
"Lost in Love", "All Out of Love", "Every Woman in the World", "The One That You Love", "Here I Am" y "Making Love Out of Nothing at All" son parte de un repertorio que ha trascendido generaciones y que el público hondureño podrá escuchar en directo este fin de semana.
La 50th Anniversary Celebration Tour es, en ese sentido, más que una conmemoración: es la confirmación de que su vigencia no depende de novedades discográficas.
Antes de su llegada a Honduras, Air Supply ha recorrido diversas ciudades del sur de California durante el fin de semana de San Valentín, y tiene previstas actuaciones en Missouri, Texas, Florida, Nevada y Carolina del Norte a lo largo de la primavera y el verano.
La parada en Tegucigalpa forma parte de ese itinerario continental que los mantiene en carretera medio siglo después de haber pisado un escenario por primera vez juntos.El concierto del sábado 7 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum representa una oportunidad poco habitual: asistir a una banda con formación original intacta, con décadas de repertorio a sus espaldas y en el contexto de una celebración que difícilmente se repetirá.