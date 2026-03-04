Air Supply Honduras 2026: Todo lo que debes saber antes del concierto este sábado

La parada en Tegucigalpa forma parte de ese itinerario continental que los mantiene en carretera medio siglo después de haber pisado un escenario por primera vez juntos.El concierto del sábado 7 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum representa una oportunidad poco habitual: asistir a una banda con formación original intacta, con décadas de repertorio a sus espaldas y en el contexto de una celebración que difícilmente se repetirá.