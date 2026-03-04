David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar

Uno de los episodios más comentados de su declaración fue el del primer baile en su boda con Nicola, celebrada en abril de 2022 en la mansión de los Peltz en Palm Beach. El DJ que actuó esa noche, conocido como DJ Fat Tony, confirmó posteriormente parte de lo relatado por Brooklyn, describiendo cómo Victoria subió al escenario durante lo que debía ser el primer baile de los novios. "Brooklyn quedó atrapado en el escenario. Nicola salió llorando. Fue una situación muy incómoda para todos en la sala", recordó.