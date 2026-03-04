  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar

David y Victoria Beckham llenaron sus redes de tiernas fotografías para festejar los 27 años de Brooklyn, a quien no ven desde hace meses

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 11:37
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
1 de 12

Este 4 de marzo, David y Victoria Beckham publicaron fotografías, escribieron palabras de amor y etiquetaron a Brooklyn, el cumpleañero. Solo que esta vez, el gesto ocurre en un contexto radicalmente diferente, su hijo mayor llegó a sus 27 años en medio de un distanciamiento sostenido con su familiar de núcleo.

 Foto: Instagram | @victoriabeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
2 de 12

Beckham eligió una fotografía antigua donde aparecen él, Victoria y un pequeño Brooklyn en una piscina, sonriendo los tres a la cámara. "27 hoy", escribió junto a un emoji, y en una segunda historia publicó una imagen en blanco y negro junto a su hijo de niño. El mensaje fue breve, sin rodeos. "Feliz cumpleaños, Bust. Te amamos", añadió, usando el apodo familiar con el que ha llamado a su hijo mayor desde siempre.

 Foto: Historias de Instagram | @davidbeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
3 de 12

Victoria, por su parte, compartió la misma foto de la piscina y le sumó sus propias palabras. "Feliz cumpleaños Brooklyn, te amamos muchísimo", escribió.

 Foto: Shutterstock
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
4 de 12

Luego publicó una imagen en blanco y negro donde se la ve sosteniendo a su hijo cuando era bebé, y completó el gesto con un "Feliz cumpleaños número 27, Brooklyn, te amo mucho".

 Foto: Shutterstock
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
5 de 12

Lo que podría parecer una celebración rutinaria en la vida de una de las familias más fotografiadas del planeta no lo es.

 Foto: Instagram | @victoriabeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
6 de 12

Brooklyn no sigue a sus padres en Instagram y David y Victoria tampoco lo siguen a él, lo que indica que el bloqueo recíproco sigue vigente. Por lo que las publicaciones fueron enviadas, en la práctica, hacia un muro.

 Foto: Shutterstock
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
7 de 12

La fractura se hizo pública en enero, cuando Brooklyn tomó sus redes sociales para romper un silencio que, según él, se había extendido demasiado.

 Foto: Instagram | @victoriabeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
8 de 12

En una serie de historias de Instagram, confirmó la ruptura con su familia con una frase que no dejaba margen a la interpretación. "He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", escribió. "No quiero reconciliarme con mi familia".

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
9 de 12

En ese documento de más de 800 palabras, Brooklyn hizo varias acusaciones contra sus padres, afirmando que habían intentado "arruinar sin descanso" su relación con su esposa Nicola Peltz, hija del multimillonario Nelson Peltz, desde antes de la boda.

 Foto: Shutterstock
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
10 de 12

También señaló que sus padres llevaban años controlando las narrativas que circulaban en la prensa sobre la familia. "Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones poco genuinas han sido una constante en la vida en la que nací", sostuvo.

 Foto: Instagram | @victoriabeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
11 de 12

Uno de los episodios más comentados de su declaración fue el del primer baile en su boda con Nicola, celebrada en abril de 2022 en la mansión de los Peltz en Palm Beach. El DJ que actuó esa noche, conocido como DJ Fat Tony, confirmó posteriormente parte de lo relatado por Brooklyn, describiendo cómo Victoria subió al escenario durante lo que debía ser el primer baile de los novios. "Brooklyn quedó atrapado en el escenario. Nicola salió llorando. Fue una situación muy incómoda para todos en la sala", recordó.

 Foto: Instagram | @victoriabeckham
David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar
12 de 12

Brooklyn, instalado en Beverly Hills junto a Nicola, ha sido explícito sobre lo que quiere de aquí en adelante. En su comunicado de enero resumió que "mi esposa y yo solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", escribió. "Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí", agregó.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
Cargar más fotos