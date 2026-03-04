David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn en medio de la ruptura familiar

Este 4 de marzo, David y Victoria Beckham publicaron fotografías, escribieron palabras de amor y etiquetaron a Brooklyn, el cumpleañero. Solo que esta vez, el gesto ocurre en un contexto radicalmente diferente, su hijo mayor llegó a sus 27 años en medio de un distanciamiento sostenido con su familiar de núcleo.
Beckham eligió una fotografía antigua donde aparecen él, Victoria y un pequeño Brooklyn en una piscina, sonriendo los tres a la cámara. "27 hoy", escribió junto a un emoji, y en una segunda historia publicó una imagen en blanco y negro junto a su hijo de niño. El mensaje fue breve, sin rodeos. "Feliz cumpleaños, Bust. Te amamos", añadió, usando el apodo familiar con el que ha llamado a su hijo mayor desde siempre.
Victoria, por su parte, compartió la misma foto de la piscina y le sumó sus propias palabras. "Feliz cumpleaños Brooklyn, te amamos muchísimo", escribió.
Luego publicó una imagen en blanco y negro donde se la ve sosteniendo a su hijo cuando era bebé, y completó el gesto con un "Feliz cumpleaños número 27, Brooklyn, te amo mucho".
Lo que podría parecer una celebración rutinaria en la vida de una de las familias más fotografiadas del planeta no lo es.
Brooklyn no sigue a sus padres en Instagram y David y Victoria tampoco lo siguen a él, lo que indica que el bloqueo recíproco sigue vigente. Por lo que las publicaciones fueron enviadas, en la práctica, hacia un muro.
La fractura se hizo pública en enero, cuando Brooklyn tomó sus redes sociales para romper un silencio que, según él, se había extendido demasiado.
En una serie de historias de Instagram, confirmó la ruptura con su familia con una frase que no dejaba margen a la interpretación. "He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", escribió. "No quiero reconciliarme con mi familia".
En ese documento de más de 800 palabras, Brooklyn hizo varias acusaciones contra sus padres, afirmando que habían intentado "arruinar sin descanso" su relación con su esposa Nicola Peltz, hija del multimillonario Nelson Peltz, desde antes de la boda.
También señaló que sus padres llevaban años controlando las narrativas que circulaban en la prensa sobre la familia. "Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones poco genuinas han sido una constante en la vida en la que nací", sostuvo.
Uno de los episodios más comentados de su declaración fue el del primer baile en su boda con Nicola, celebrada en abril de 2022 en la mansión de los Peltz en Palm Beach. El DJ que actuó esa noche, conocido como DJ Fat Tony, confirmó posteriormente parte de lo relatado por Brooklyn, describiendo cómo Victoria subió al escenario durante lo que debía ser el primer baile de los novios. "Brooklyn quedó atrapado en el escenario. Nicola salió llorando. Fue una situación muy incómoda para todos en la sala", recordó.
Brooklyn, instalado en Beverly Hills junto a Nicola, ha sido explícito sobre lo que quiere de aquí en adelante. En su comunicado de enero resumió que "mi esposa y yo solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", escribió. "Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí", agregó.