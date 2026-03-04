BTS revela el tracklist de Arirang en el marco de su regreso mundial

La espera, que se extendió casi cuatro años entre proyectos solistas y el cumplimiento del servicio militar obligatorio, terminó con una revelación que encendió las plataformas digitales en cuestión de minutos. BTS presentó el tracklist oficial de Arirang, su nuevo álbum de estudio, un trabajo de 14 pistas construido durante dos meses de sesiones creativas en Los Ángeles, donde los siete integrantes compartieron techo, rutinas y estudio por primera vez desde que el grupo tomó ese paréntesis colectivo.
El disco abre con Body to Body y recorre títulos como Hooligan, Aliens, FYA, 2.0, No. 29, SWIM, Merry Go Round, NORMAL, Like Animals, They Don't Know 'Bout us, One More Night y Please, hasta cerrarse con Into the Sun.
La canción principal, SWIM, es un himno pop alternativo sobre el avance ante las dificultades de la vida, producida por Tyler Spry y Leclair, con letra en la que RM deja su huella.
Según la descripción oficial, la pieza invita a avanzar "a tu propio ritmo como una forma de amor por la vida misma".
Arirang toma su título de la canción folclórica más antigua y reconocida de Corea del Sur, un símbolo de identidad y resistencia nacional.
BigHit Music señaló que el nombre es "una expresión simbólica de las emociones que el grupo busca retratar", y que la producción explora sentimientos de anhelo y amor que "yacen en sus corazones".
Para BTS, que debutó en 2013 y construyó una audiencia global sin precedentes para un acto de música en coreano, volver con esa referencia cultural es también una declaración sobre quiénes son y de dónde vienen.
La nómina de productores internacionales que participó en el proyecto habla del alcance de las sesiones en Los Ángeles.
Para marcar el lanzamiento, previsto para el 20 de marzo a la medianoche (hora del este de Estados Unidos), BTS anunció un evento en Seúl. BTS The Comeback Live: Arirang se realizará el 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun y será transmitido de forma simultánea a nivel global a través de Netflix.
La gira mundial arrancará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con paradas confirmadas en Estados Unidos y proyecciones especiales en salas de cine.