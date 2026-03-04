BTS revela el tracklist de Arirang en el marco de su regreso mundial

La espera, que se extendió casi cuatro años entre proyectos solistas y el cumplimiento del servicio militar obligatorio, terminó con una revelación que encendió las plataformas digitales en cuestión de minutos. BTS presentó el tracklist oficial de Arirang, su nuevo álbum de estudio, un trabajo de 14 pistas construido durante dos meses de sesiones creativas en Los Ángeles, donde los siete integrantes compartieron techo, rutinas y estudio por primera vez desde que el grupo tomó ese paréntesis colectivo.