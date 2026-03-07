Matute en Honduras 2026: fecha, lugar, precios y cómo comprar boletos

Tegucigalpa, Honduras.- Matute regresa a Honduras. La banda mexicana, referente de la música de los años ochenta y noventa en español, se presentará el 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa con su gira Disco Stereo Tour, la misma con la que ha recorrido ciudades de América y Europa durante los últimos meses.

No es la primera vez que el grupo visita el país. En 2024 pasaron por la capital hondureña con su Party Monster Tour, y este 2026 vuelven con una propuesta centrada en los grandes temas del pop y el rock en español que marcaron esas dos décadas. Una gira que, según sus propios integrantes, es la más ambiciosa que han montado hasta la fecha.