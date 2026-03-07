  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Matute en Honduras 2026: fecha, lugar, precios y cómo comprar boletos

La banda mexicana se presentará en el Nacional de Ingenieros Coliseum con un repertorio dedicado a los grandes éxitos del pop y el rock en español de los ochenta y noventa

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 10:23
Matute en Honduras 2026: fecha, lugar, precios y cómo comprar boletos

Matute vuelve a Tegucigalpa el 20 de marzo con su Disco Stereo Tour.

 Foto: Instagram

Tegucigalpa, Honduras.- Matute regresa a Honduras. La banda mexicana, referente de la música de los años ochenta y noventa en español, se presentará el 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa con su gira Disco Stereo Tour, la misma con la que ha recorrido ciudades de América y Europa durante los últimos meses.

No es la primera vez que el grupo visita el país. En 2024 pasaron por la capital hondureña con su Party Monster Tour, y este 2026 vuelven con una propuesta centrada en los grandes temas del pop y el rock en español que marcaron esas dos décadas. Una gira que, según sus propios integrantes, es la más ambiciosa que han montado hasta la fecha.

Matute vuelve a Tegucigalpa, esta vez con su Disco Stereo Tour

Un repertorio construido sobre la nostalgia

El concepto del Disco Stereo Tour gira en torno a los himnos que sonaban en vinilo: baladas, ritmos pegajosos y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El grupo, con casi dos décadas de trayectoria, más de 270 millones de reproducciones en YouTube y un Disco de Oro en su haber, ha hecho de ese repertorio su sello.

Instagram

Sus integrantes son Jorge D'Alessio —productor, vocalista y teclado—, Ignacio "Nacho" Izeta en guitarra eléctrica, Pepe Sánchez en teclado, Irving Regalado en batería, Tana Planter como vocalista y corista, y Paco "El Oso" Morales al bajo.

Tras su parada en Tegucigalpa, la gira continuará por Guatemala, México y Estados Unidos.

Precios y dónde comprar las entradas

Los boletos están disponibles en www.bmthonduras.com con tres zonas:

Zona BMP: L 3,800

Butaca: L 2,000

General: L 1,400

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias