Matute en Honduras 2026: fecha, lugar, precios y cómo comprar boletos

Tegucigalpa, Honduras.- Matute regresa a Honduras. La banda mexicana, referente de la música de los años ochenta y noventa en español, se presentará el 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa con su gira Disco Stereo Tour, la misma con la que ha recorrido ciudades de América y Europa durante los últimos meses.
No es la primera vez que el grupo visita el país. En 2024 pasaron por la capital hondureña con su Party Monster Tour, y este 2026 vuelven con una propuesta centrada en los grandes temas del pop y el rock en español que marcaron esas dos décadas. Una gira que, según sus propios integrantes, es la más ambiciosa que han montado hasta la fecha.
Un repertorio construido sobre la nostalgia
El concepto del Disco Stereo Tour gira en torno a los himnos que sonaban en vinilo: baladas, ritmos pegajosos y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El grupo, con casi dos décadas de trayectoria, más de 270 millones de reproducciones en YouTube y un Disco de Oro en su haber, ha hecho de ese repertorio su sello.
Sus integrantes son Jorge D'Alessio —productor, vocalista y teclado—, Ignacio "Nacho" Izeta en guitarra eléctrica, Pepe Sánchez en teclado, Irving Regalado en batería, Tana Planter como vocalista y corista, y Paco "El Oso" Morales al bajo.
Tras su parada en Tegucigalpa, la gira continuará por Guatemala, México y Estados Unidos.
Precios y dónde comprar las entradas
Los boletos están disponibles en www.bmthonduras.com con tres zonas:
Zona BMP: L 3,800
Butaca: L 2,000
General: L 1,400