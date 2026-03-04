Matute regresa a Honduras: Los éxitos de los 80 y 90 que no faltarán en su show

Matute, el grupo mexicano que convierte cada concierto en un repaso por los grandes himnos del pop mundial, regresa a Honduras con su “Disco Stereo tour” para adueñarse del Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, el próximo 20 de marzo, con un repertorio que va desde ABBA hasta Juan Gabriel.
La banda se especializó en adaptar y grabar en español canciones de artistas como Gloria Gaynor, ABBA, Journey, Irene Cara y decenas de nombres más que definieron la banda sonora de toda una generación.
Su fórmula no tiene secreto visible, pero sí una eficacia probada en escenario tras escenario.
Para su regreso a Honduras, el repertorio confirma que la propuesta no ha envejecido. La noche arrancaría con una ráfaga bailable que incluye "Disco Inferno", "Es por amor", "Un nuevo amor", "Decídete" y What a Feeling, la icónica pieza de Irene Cara popularizada por la película Flashdance.
A ese bloque le sigue una sección de ritmos latinoamericanos con sabor caribeño y tropical que agrupa "Disco Samba", "La morena", "Este ritmo se baila así", "Conga", "Lambada" y "No tengo dinero", entre otras.
Son canciones que en su momento se escuchaban a todo volumen en las cocinas y salas de las casas latinas, y que más de un padre de familia recordará con una sonrisa automática.
Los boletos para vivir esta experiencia con la banda están disponibles a través de BMTickets en tres categorías: zona BMP, con un precio de L 3,800; butaca por L 2,000; y zona general a L 1,400.
Matute también reserva espacio para los himnos del rock y pop anglosajón de los ochenta. Don't Stop Believin' de Journey, I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston y "20 Millas" forman un bloque que fácilmente pondrá a todos a bailar y gozar.
Posteriormente, la banda se adentra en el terreno del rock en español con una selección que toca a Mecano, con "No voy en tren", "En algún lugar" y "Viviendo de noche", y al grupo Hombres G con "Devuélveme a mi chica" y "Ni tú ni nadie".
Ahí está también la ranchera "El triste" y el bolero de Olimpo Cárdenas "Un buen perdedor", momentos que bajan el ritmo pero suben la temperatura emocional del público.
Uno de los atractivos más curiosos del set es la convivencia de géneros dentro de un mismo show. Matute pasa sin fricciones de la cumbia al pop y del rock al son cubano.
En el mismo espectáculo donde suena Staying Alive de los Bee Gees aparece "Lamento boliviano" de Enanitos Verdes, y donde se cuela All That She Wants de Ace of Base también tiene lugar "Mis ojos lloran por ti", el bolero popularizado por Big Boy.
Ese mestizaje es parte del sello que construyeron a lo largo de tres décadas de carrera.
El cierre del espectáculo apunta alto. "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto y "Vive" de José María Napoleón son el epílogo de una noche diseñada para que el público salga agotado y contento.