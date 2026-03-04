Daniel Neeson hijo de Liam Neeson operado de un defecto cardíaco congénito

Daniel Neeson, hijo menor del actor Liam Neeson, compartió este miércoles a través de Instagram que ha sido intervenido quirúrgicamente a causa de una válvula aórtica bicúspide, una malformación cardíaca congénita con la que nació y que requirió atención médica antes de lo previsto.
La válvula aórtica bicúspide es una condición en la que dicha válvula presenta dos valvas en lugar de las tres habituales. Afecta aproximadamente al dos por ciento de la población mundial y puede permanecer sin síntomas durante años.
En el caso de Neeson, de 29 años, el diagnóstico era conocido desde hace tiempo y se monitorizaba mediante revisiones cardíacas cada dos años. Sin embargo, comenzó a experimentar dilatación severa del ventrículo izquierdo y agrandamiento de la aorta, lo que hizo inevitable la intervención.
"Sabía que se acercaba una intervención médica. Algunas personas con esta condición son operadas en etapas más avanzadas de su vida, pero yo tuve que hacerlo antes", escribió en su publicación.
Neeson describió el proceso como una experiencia que le exigió "rendirse" y confiar en el equipo médico, en contraste con su tendencia habitual a mantener el control. "Esto requirió rendición. Presencia. Soltar. Confiar", señaló.
La cirugía fue realizada por el doctor Leonard Girardi y su equipo en el hospital Weill Cornell/NewYork-Presbyterian de Nueva York. En su publicación, Neeson compartió imágenes y vídeos de su recuperación, incluido el momento en que pudo abandonar el hospital y los primeros pasos que dio tras la operación.
El joven empresario, cofundador de la marca de tequila De Nada junto a su amigo Adam Millman, dedicó parte de su mensaje a su prometida Natalie Ackerman, de 28 años, a quien describió como su "roca" durante el proceso. La pareja anunció su compromiso en septiembre pasado, tras ocho años de relación iniciada durante sus años en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.
Daniel es hijo de Liam Neeson y de la actriz Natasha Richardson, fallecida en 2009 a los 45 años tras sufrir un traumatismo craneal durante unas vacaciones en la estación de esquí de Mont Tremblant, en Canadá. Su hermano mayor, Micheál Richardson, de 30 años, sigue la carrera interpretativa de sus padres.