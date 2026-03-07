  1. Inicio
Trump avisa que "no permitirá la influencia extranjera" en el Canal de Panamá

"No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá", dijo Trump

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 09:25
Este 7 de marzo se lleva a cabo la cumbre "Escudo de las Américas".

 Foto: Captura de video

Miami, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó este sábado que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

"No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo", manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa 'Escudo de las Américas' ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino.

En desarrollo...

