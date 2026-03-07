Capturan a presunto asesino de mujer a la que le robó dinero de lotería en Potrerillos, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una orden de captura, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un presunto implicado en el asesinato y robo con violencia en contra de una mujer en Potrerillos, Cortés. La detención la ejecutaron los uniformados en la colonia Mi Esperanza del municipio de Potrerillos, donde lograron ubicar y capturar al hombre de 25 años de edad, originario y residente de la misma zona.

De acuerdo con las autoridades policiales, el detenido contaba con una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y robo con violencia o intimidación, relacionados con un hecho violento que ocurrió el 16 de agosto del año 2023. De acuerdo a las investigaciones realizadas por equipos de investigación del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos de la DPI, establecen que la víctima era una mujer conocida en su comunidad, quien frecuentemente participaba en juegos de azar en un establecimiento del sector. Según las indagaciones, días antes del crimen, la mujer habría ganado aproximadamente seis mil lempiras en la lotería, situación que se divulgó entre vecinos y personas que frecuentaban el lugar.

La noche del 15 de agosto de 2023, la víctima se encontraba en un establecimiento donde varias personas jugaban cartas y consumían bebidas alcohólicas. En el sitio también se encontraban tres jóvenes, quienes presuntamente observaron que la mujer portaba dinero. Horas después, cuando la víctima se retiraba del lugar para dirigirse a su vivienda, dos de los sospechosos la interceptaron cerca del pasaje de acceso a su casa, donde la atacaron de forma violenta con piedras hasta causarle la muerte y la despojaron de sus pertenencias. Tras cometer el crimen, los sospechosos se dieron a la fuga del lugar y continuaron consumiendo bebidas alcohólicas.