Capturan a sospechoso de asesinato y abuso sexual contra su pareja en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Un hombre de 33 años fue capturado por la Policía Nacional como principal sospechoso del asesinato y presunto abuso sexual de su pareja en el barrio Suyapa, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.

El portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, informó que el hallazgo del cuerpo fue reportado la noche del domingo 11 de enero, lo que activó un operativo policial en la zona para iniciar las diligencias investigativas correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. De acuerdo con información preliminar, la mujer fue vista caminando junto al sospechoso, quien sería su pareja sentimental, antes de que ambos ingresaran a un sector solitario del barrio Suyapa, donde testigos indicaron que se produjo una discusión.