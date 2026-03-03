Ataúd de oro, música regional y mucha seguridad: así fue el entierro de "El Mencho"

Desde ese momento llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas “CJNG”, así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el presunto era conocido como “El señor de los gallos”. La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.