EN IMÁGENES: así se vio el eclipse lunar este martes 3 de marzo

La madrugada del martes -3 de marzo-, miles de personas en diferentes partes del mundo fueron testigos del espectáculo celestial, un eclipse lunar total: “Luna de Sangre”. Así se vio.
La Luna se tinó de un tono rojizo al entrar por completo en la sombra de la Tierra, el primer eclipse lunar total del año, uno de los eventos celestes más visibles en el continente americano.
Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando directamente la luz solar que ilumina su superficie. La única luz que alcanza el satélite natural pasa filtrada por la atmósfera terrestre y toma matices rojos y anaranjados.
Según los datos compartidos por astrónomo, la fase de totalidad —el momento más impactante del eclipse— duró cerca de 58 minutos, ofreciendo un contraste vibrante entre la sombra oscura y el brillo rojo profundo.
Debido a nuestra latitud (11° Sur), la Luna se ocultó en el horizonte occidental antes de que pudiera apreciarse completamente la fase total desde nuestra ubicación.
Las condiciones del clima permitieron registrar con nitidez el avance de la sombra terrestre sobre el disco lunar, evidenciando la geometría precisa del fenómeno y la progresión característica hacia la totalidad.
En algunas regiones, como partes de Georgia, varios observadores comentaron que el eclipse estuvo cubierto por nubes, dificultando su fotografía, incluso cuando otros a pocos kilómetros lograron capturar tonos rojizos en la Luna.
Muchos recurrieron a transmisiones en vivo desde observatorios y plataformas científicas para documentar y disfrutar del fenómeno sin salir de casa.
La denominación “Luna de Sangre” proviene del color rojizo o anaranjado que adquiere la Luna durante este evento astronómico.
El año 2026 nos depara un total de cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. El primero ya tuvo lugar el pasado 17 de febrero, siendo un eclipse solar anular.