Fueron embestidos por un "carro fantasma": caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho

La madrugada del domingo -1 de marzo- dejó una nueva tragedia vial en el departamento de Olancho, cuando dos jóvenes perdieron la vida tras ser embestidos por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera que conduce de Juticalpa hacia Catacamas. Esto se sabe sobre el hecho:
Andy Yahir Mejía Guifarro, de oficio mecánico, y Litxi Maeli Zelaya Munguía, una estudiante de belleza de apenas 16 años, son las víctimas de este accidente.
De acuerdo con informes preliminares, la motocicleta en la que se conducían habría sido impactada por un "carro fantasma", provocando que ambos perdieran el control de la moto.
El automotor huyó del lugar tras el accidente, dejando el cuerpo de ambos jovenes tirado en el suelo.
El fuerte impacto les provocó la muerte de manera inmediata, según detallaron las autoridades.
Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre el paradero del conductor involucrado en el hecho. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.
Andy Yahir era originario de la aldea Los Chorros, en Juticalpa, y se desempeñaba como mecánico. En sus redes sociales compartía con frecuencia su afición por las motocicletas y las carreras.
Litxi Maeli era originaria de la aldea Santa Ana, en el municipio de San Francisco de la Paz, aunque residía en Juticalpa. Se encontraba cursando estudios en el área de belleza.
La academia de belleza donde estudiaba emitió una nota de duelo tras conocerse la noticia, lamentando la tragedia que le arrebató la vida y recordándola como una joven con “luz y talento”.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina, donde sus familiares realizaron los trámites correspondientes para su retiro.
Litxi fue llevada a su comunidad natal en Santa Ana, donde recibió cristiana sepultura la tarde del lunes, en medio del dolor de sus seres queridos.
Familias claman por justicia y por la identificación del conductor que abandonó la escena tras el fatal impacto.