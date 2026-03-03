  1. Inicio
Fueron embestidos por un "carro fantasma": caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho

Familiares de ambos jóvenes piden justicia a las autoridades y que se capture al conductor responsable de estas dos muertes, quien se dio a la fuga tras embestirlos

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 06:30
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
1 de 12

La madrugada del domingo -1 de marzo- dejó una nueva tragedia vial en el departamento de Olancho, cuando dos jóvenes perdieron la vida tras ser embestidos por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera que conduce de Juticalpa hacia Catacamas. Esto se sabe sobre el hecho:

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
2 de 12

Andy Yahir Mejía Guifarro, de oficio mecánico, y Litxi Maeli Zelaya Munguía, una estudiante de belleza de apenas 16 años, son las víctimas de este accidente.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
3 de 12

De acuerdo con informes preliminares, la motocicleta en la que se conducían habría sido impactada por un "carro fantasma", provocando que ambos perdieran el control de la moto.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
4 de 12

El automotor huyó del lugar tras el accidente, dejando el cuerpo de ambos jovenes tirado en el suelo.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
5 de 12

El fuerte impacto les provocó la muerte de manera inmediata, según detallaron las autoridades.

Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
6 de 12

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre el paradero del conductor involucrado en el hecho. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
7 de 12

Andy Yahir era originario de la aldea Los Chorros, en Juticalpa, y se desempeñaba como mecánico. En sus redes sociales compartía con frecuencia su afición por las motocicletas y las carreras.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
8 de 12

Litxi Maeli era originaria de la aldea Santa Ana, en el municipio de San Francisco de la Paz, aunque residía en Juticalpa. Se encontraba cursando estudios en el área de belleza.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
9 de 12

La academia de belleza donde estudiaba emitió una nota de duelo tras conocerse la noticia, lamentando la tragedia que le arrebató la vida y recordándola como una joven con “luz y talento”.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
10 de 12

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina, donde sus familiares realizaron los trámites correspondientes para su retiro.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
11 de 12

Litxi fue llevada a su comunidad natal en Santa Ana, donde recibió cristiana sepultura la tarde del lunes, en medio del dolor de sus seres queridos.

 Foto: Redes sociales
Fueron embestidos por un carro fantasma: caso de Andy Mejía y Litxi Zelaya en Olancho
12 de 12

Familias claman por justicia y por la identificación del conductor que abandonó la escena tras el fatal impacto.

 Foto: Redes sociales
