Capturan a sujetos que despojaron de su arma y golpearon a policías

Santa Bárbara, Honduras.- Tres personas, entre ellas una mujer, fueron capturadas tras una intervención policial ejecutada en el municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara, luego de un incidente violento ocurrido durante la madrugada del domingo. Según información proporcionada por las autoridades, los detenidos son señalados como presuntos responsables de varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, atentado contra la autoridad, robo con violencia, daños a la propiedad, porte ilegal de arma de fuego y uso indebido de indumentaria policial.

El hecho se originó cuando dos agentes acudieron a verificar una denuncia por alteraciones del orden en un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas . Al ingresar al lugar, los uniformados se encontraron con tres individuos armados. Durante el procedimiento, los sospechosos habrían reducido a los agentes y despojado de su arma de reglamento a uno de ellos, quien posteriormente fue brutalmente agredido por los atacantes. El policía lesionado recibió atención médica en un centro asistencial de la zona, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado posteriormente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.