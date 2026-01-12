Caen cuatro sujetos tras robar vehículo en la capital de Honduras

Siguatepeque, Honduras.- Cuatro personas presuntamente vinculadas al delito de robo de vehículos fueron capturadas en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional, luego de la recuperación de un automóvil que había sido reportado como robado en la ciudad de Tegucigalpa. De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo -un Ford Escape- fue sustraído en la capital, lo que activó un operativo de búsqueda en distintos ejes carreteros que conducen hacia el municipio donde finalmente fue localizado.

Tras trabajos de vigilancia y seguimiento, los agentes lograron interceptar el automóvil y detener a cuatro sospechosos, quienes presuntamente habrían participado en el hecho delictivo Los detenidos tienen 18, 23, 26 y 30 años de edad. Entre ellos figuran individuos conocidos con los alias de “El Gordo” y “La Chaparra”, quienes, según las investigaciones iniciales, formarían parte de una estructura dedicada al robo de vehículos procedentes de la capital. Tanto los sospechosos como el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se continúe con el proceso legal correspondiente conforme a ley. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.