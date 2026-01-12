Disputa de una herencia dejó tres muertos en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Investigaciones policiales apuntan a que el ataque armado que dejó a tres personas muertas la madrugada del sábado en la comunidad de Tejeras, sector Valle Arriba, municipio de Olanchito, Yoro, se habría derivado de una disputa por herencias entre miembros de una misma familia Agentes que trabajan en el caso, en el que murió Nely Vallecillo Tróchez, su pareja sentimental Carlos Roberto Martínez y Edgardo Martínez, manifestaron que esta hipótesis surge tras la información recabada de fuentes humanas, quienes indicaron que las víctimas y otros parientes mantenían conflictos por la tenencia de terrenos en la zona.

Añadieron que la problemática entre los involucrados lleva varios años y que Nely Vallecillo, Carlos Martínez y Edgardo Martínez no son las primeras víctimas, ya que en 2024 uno de sus parientes fue ultimado producto de la misma situación. El ataque en el que perdió la vida la mujer y los dos hombres ocurrió cuando varios individuos ingresaron a la vivienda donde se encontraban junto a otras personas, incluidos varios niños Según pobladores del lugar, los perpetradores del triple crimen sacaron primero a los menores de la casa y luego dispararon en reiteradas ocasiones contra las víctimas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.