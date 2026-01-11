  1. Inicio
Empleado de la UMAPS pierde la vida por fuerte impacto de presión de agua en Tegucigalpa

Un empleado de la UMAPS falleció tras ser impactado por la presión de agua por un tubo madre en la colonia El Reparto, de la capital

Ramiro Ordóñez falleció mientras realizaba trabajos de reparación de un tubo madre en la colonia El Reparto, en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) falleció este domingo 11 de enero en la colonia El Reparto, en Tegucigalpa, luego de sufrir un accidente laboral mientras realizaba la reparación de un tubo madre.

La víctima fue identificada como Ramiro Ordóñez, quien se encontraba de turno atendiendo un reporte de vecinos de la zona.

Durante los trabajos, la presión del agua impactó directamente en su pecho, provocándole la muerte de manera inmediata.

Compañeros de trabajo indicaron que la reparación estaba por concluir y que Ordóñez se encontraba a la espera de una prueba final. "Era una persona muy jovial, casualmente acababa de compartir su desayuno", relató uno de ellos.

Ordóñez tenía cuatro años de laborar en la institución municipal. Autoridades se presentaron en el lugar para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo, así como iniciar las diligencias correspondientes.

