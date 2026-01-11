Empleado de la UMAPS pierde la vida por fuerte impacto de presión de agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) falleció este domingo 11 de enero en la colonia El Reparto, en Tegucigalpa, luego de sufrir un accidente laboral mientras realizaba la reparación de un tubo madre.

La víctima fue identificada como Ramiro Ordóñez, quien se encontraba de turno atendiendo un reporte de vecinos de la zona.

Durante los trabajos, la presión del agua impactó directamente en su pecho, provocándole la muerte de manera inmediata.