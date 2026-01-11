En fotos: el alcance de los daños a viviendas por potente incendio en Guanaja

Un incendio registrado durante la noche del sábado 10 de enero en la comunidad de East End, en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, dejó al menos seis viviendas completamente destruidas y alrededor de 60 personas afectadas, informaron este domingo autoridades locales. Aquí los detalles:
De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez debido a la cercanía entre las casas.
Horas después, entre arduas labores, consiguieron dominar las llamas y lograron contener el incendio en sus primeras etapas.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños, con estructuras reducidas a cenizas y escombros, así como pertenencias totalmente consumidas por el fuego.
Varias familias perdieron todo lo que tenían, quedando en condición de vulnerabilidad.
Los reportes iniciales indican que seis viviendas resultaron con daños totales, mientras que otras estructuras cercanas presentaron afectaciones menores a causa del calor y el humo.
A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.
No obstante, las pérdidas materiales son considerables y las familias damnificadas requieren asistencia inmediata.
Personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y agentes de las Fuerzas Armadas se desplazaron al lugar para apoyar a los afectados.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio, que hasta el momento se desconocen.