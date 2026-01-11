  1. Inicio
En fotos: el alcance de los daños a viviendas por potente incendio en Guanaja

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en la comunidad de East End, Islas de la Bahía, sin reportes de víctimas mortales

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 09:51
1 de 10

Un incendio registrado durante la noche del sábado 10 de enero en la comunidad de East End, en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, dejó al menos seis viviendas completamente destruidas y alrededor de 60 personas afectadas, informaron este domingo autoridades locales. Aquí los detalles:

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
2 de 10

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez debido a la cercanía entre las casas.

Foto: cortesía Roatán Infoinsular
3 de 10

Horas después, entre arduas labores, consiguieron dominar las llamas y lograron contener el incendio en sus primeras etapas.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
4 de 10

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños, con estructuras reducidas a cenizas y escombros, así como pertenencias totalmente consumidas por el fuego.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
5 de 10

Varias familias perdieron todo lo que tenían, quedando en condición de vulnerabilidad.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
6 de 10

Los reportes iniciales indican que seis viviendas resultaron con daños totales, mientras que otras estructuras cercanas presentaron afectaciones menores a causa del calor y el humo.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
7 de 10

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.

Foto: cortesía Roatán Infoinsular
8 de 10

No obstante, las pérdidas materiales son considerables y las familias damnificadas requieren asistencia inmediata.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
9 de 10

Personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y agentes de las Fuerzas Armadas se desplazaron al lugar para apoyar a los afectados.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
10 de 10

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio, que hasta el momento se desconocen.

 Foto: cortesía Roatán Infoinsular
