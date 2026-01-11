Incendio consume seis viviendas y deja a 30 familias afectadas en Guanaja

Islas de la Bahía, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones se registró durante la noche del sábado en la comunidad de East End, municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, y dejó al menos seis viviendas destruidas, además de unas 30 familias afectadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez debido a la cercanía entre las casas, lo que complicó las labores para controlar las llamas.

Vecinos del sector, junto a cuerpos de socorro y autoridades locales, trabajaron de forma coordinada para evitar que el siniestro se extendiera a más estructuras.