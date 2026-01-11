  1. Inicio
  2. · Sucesos

Incendio consume seis viviendas y deja a 30 familias afectadas en Guanaja

El siniestro ocurrió durante la noche en la comunidad de East End, Islas de la Bahía, sin dejar víctimas mortales, según reportes preliminares

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 08:05
Incendio consume seis viviendas y deja a 30 familias afectadas en Guanaja

Un incendio registrado en horas de la noche destruyó seis viviendas en East End, Guanaja, Islas de la Bahía.

 Foto: captura de pantalla

Islas de la Bahía, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones se registró durante la noche del sábado en la comunidad de East End, municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, y dejó al menos seis viviendas destruidas, además de unas 30 familias afectadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez debido a la cercanía entre las casas, lo que complicó las labores para controlar las llamas.

Vecinos del sector, junto a cuerpos de socorro y autoridades locales, trabajaron de forma coordinada para evitar que el siniestro se extendiera a más estructuras.

Asesinan a tres personas al interior de una vivienda en Olanchito, Yoro

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas.

No obstante, las pérdidas materiales son considerables y varias familias quedaron en condición de vulnerabilidad tras perder sus pertenencias.

Las autoridades informaron que se inició una investigación para determinar las causas que originaron el incendio, mientras se evalúan los daños y se gestiona asistencia para los damnificados.

Motociclista muere tras chocar con remolque abandonado en el anillo periférico

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias