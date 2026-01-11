Incendio consume seis viviendas y deja a 30 familias afectadas en Guanaja

Islas de la Bahía, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones se registró durante la noche del sábado en la comunidad de East End, municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, y dejó al menos seis viviendas destruidas, además de unas 30 familias afectadas.
De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez debido a la cercanía entre las casas, lo que complicó las labores para controlar las llamas.
Vecinos del sector, junto a cuerpos de socorro y autoridades locales, trabajaron de forma coordinada para evitar que el siniestro se extendiera a más estructuras.
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas.
No obstante, las pérdidas materiales son considerables y varias familias quedaron en condición de vulnerabilidad tras perder sus pertenencias.
Las autoridades informaron que se inició una investigación para determinar las causas que originaron el incendio, mientras se evalúan los daños y se gestiona asistencia para los damnificados.