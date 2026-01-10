  1. Inicio
Motociclista muere tras chocar con remolque abandonado en el anillo periférico

El hecho ocurrió de madrugada, a la altura de la Israel Norte; el vehículo pesado tenía un remolque con juegos mecánicos estacionado en la vía

  10 de enero de 2026
Un motociclista murió esta madrugada tras estrellarse con la parte trasera de un camión.

Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista murió la madrugada de este sábado 10 de enero tras estrellarse contra la parte trasera de un camión que permanecía estacionado en el anillo periférico, a la altura de la colonia Israel Norte.

La víctima fue identificada como Fernando José Castellanos Godoy, de 27 años. De acuerdo con el informe preliminar, el camión tenía acoplado un remolque utilizado para transportar juegos mecánicos, el cual ocupaba parte del carril de circulación.

Según versiones de testigos, el motociclista se desplazaba a alta velocidad y presuntamente en estado de ebriedad al momento del impacto. No obstante, esta información será verificada por las autoridades competentes.

El conductor del camión habría dejado el vehículo en el lugar debido a una falla mecánica, sin colocar señalización preventiva.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar el área, asegurar el camión y realizar las diligencias correspondientes.

Con base en las placas y otros registros, las autoridades buscarán deducir responsabilidades contra la persona que dejó los vehículos abandonados en la vía.

