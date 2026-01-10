Motociclista muere tras chocar con remolque abandonado en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista murió la madrugada de este sábado 10 de enero tras estrellarse contra la parte trasera de un camión que permanecía estacionado en el anillo periférico, a la altura de la colonia Israel Norte.

La víctima fue identificada como Fernando José Castellanos Godoy, de 27 años. De acuerdo con el informe preliminar, el camión tenía acoplado un remolque utilizado para transportar juegos mecánicos, el cual ocupaba parte del carril de circulación.

Según versiones de testigos, el motociclista se desplazaba a alta velocidad y presuntamente en estado de ebriedad al momento del impacto. No obstante, esta información será verificada por las autoridades competentes.