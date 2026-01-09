Desapareció en Nochebuena: hallan muerto al empresario Ángel Palma en cañeras de San Manuel

Cortés, Honduras.- El cuerpo de un reconocido empresario originario del municipio de Yorito, departamento de Yoro, fue encontrado en las cañeras del municipio de San Manuel, Cortés, frente a la colonia Guadalupe de La Lima. El fallecido fue identificado por las autoridades como Ángel Raúl Palma, quien era “muy querido” y ampliamente conocido por su trato cercano y por su actividad comercial en la zona norte del país.

De acuerdo con información brindada por algunos allegados, Palma había salido de su vivienda el 24 de diciembre de 2025 con destino a San Pedro Sula, pero desde ese día sus familiares perdieron contacto con él, lo que motivó a sus parientes a iniciar su búsqueda. Tras varios días de incertidumbre, se confirmó el hallazgo de su cuerpo, que estaba en estado de descomposición, lo que generó consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían. Las autoridades reconocieron y levantaron el cuerpo, y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.