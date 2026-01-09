Su carro y su cuerpo quedaron atrapados bajo la rastra en SPS: así era el ingeniero Rodolfo Borjas

Un apasionado de la música y de su vida profesional era el ingeniero José Rodolfo Borjas, quien murió tras un trágico accidente en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula.
Rodolfo Borjas Cárcamo, de 43 años, falleció el pasado jueves en un accidente cuando regresaba de su trabajo. Se conoció que, además de entregarse a su vida profesional, también era músico.
De acuerdo con la información, José Rodolfo regresaba de su jornada laboral en una maquila ubicada en Choloma, Cortés, donde se desempeñaba como ingeniero, cuando ocurrió el lamentable hecho.
El profesional se conducía en una camioneta roja cuando sucedió el percance que le cobró la vida. Su cuerpo y su vehículo quedaron bajo las llantas del pesado automotor.
Además de su vida profesional, José Rodolfo era conocido por su faceta artística, ya que fue miembro de la banda musical Kung Fu Panda, espacio en el que forjó grandes amistades.
Un amigo cercano y compañero de banda escribió: “También compartimos innumerables momentos fuera del trabajo, especialmente jugando al PlayStation, obviamente FIFA. Era casi imposible ganarle; muy pocas veces lo logré, y aun así esos momentos se convirtieron en recuerdos que hoy valoro profundamente”.
Así fue como quedaron los vehículos involucrados: el suelo lleno de aceite y otras sustancias, el automóvil completamente destruido y la rastra con severos daños en la parte frontal.
La calidad humana del ingeniero también fue resaltada por quienes lo conocieron: “Esta pérdida me duele en el corazón profundamente. Se va una buena persona, un gran compañero y un amigo entrañable”.
Rodolfo también era una persona entregada a Dios. Era miembro de la iglesia Reunión del Señor, comunidad que lamentó profundamente el accidente.
Otros conocidos también expresaron su pesar por lo ocurrido: “Dios lo tenga en su gloria. Fue un buen jefe para mí”.