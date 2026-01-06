  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés

En un matorral fue hallada la joven Gladys Yaqueline López. Su abuelo aseguró: “Dicen que se había ido a Villanueva con un muchacho”

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 20:34
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
1 de 10

Una menor de edad fue la persona encontrada muerta en la colonia El Naranjal de Puerto Cortés. Aquí los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
2 de 10

Al lugar llegaron, visiblemente afectados, el padre y el abuelo de la menor, pero la Policía les impidió ingresar a la escena del crimen. La zona donde fue hallada la joven es solitaria y carece de iluminación.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
3 de 10

La jovencita fue identificada como Gladys Yaqueline López Romero, de 17 años.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
4 de 10

La menor fue encontrada con las manos atadas y con varios signos de violencia. Los vecinos llegaron al lugar sorprendidos por el hecho.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
5 de 10

Supuestamente, la menor se había ido a vivir a otro lugar. El abuelo dijo que rara vez los visitaba.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
6 de 10

Fue el abuelo de la joven quien confirmó su identidad y detalló que tenía entre 16 y 17 años de edad.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
7 de 10

Los familiares solicitaron que no trasladaran el cuerpo de la menor a la morgue para evitar trámites.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
8 de 10

“Dicen que se había ido a Villanueva con un muchacho”, relató el abuelo de la joven, y aseguró que tenía cuatro meses de no verla.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
9 de 10

“Ella solo llegaba donde la mamá”, dijo el abuelo de la menor, quien fue hallada sin vida en un matorral, con las manos atadas.

 Foto: Redes sociales
“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés
10 de 10

La Policía aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen. Indicaron que el cuerpo será trasladado a la morgue de San Pedro Sula para practicarle la autopsia, debido a que fue asesinada de forma violenta.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos