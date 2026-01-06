“Se había ido con un muchacho”: Gladys Yaqueline fue hallada muerta con las manos atadas en Cortés

Una menor de edad fue la persona encontrada muerta en la colonia El Naranjal de Puerto Cortés. Aquí los detalles del crimen.
Al lugar llegaron, visiblemente afectados, el padre y el abuelo de la menor, pero la Policía les impidió ingresar a la escena del crimen. La zona donde fue hallada la joven es solitaria y carece de iluminación.
La jovencita fue identificada como Gladys Yaqueline López Romero, de 17 años.
La menor fue encontrada con las manos atadas y con varios signos de violencia. Los vecinos llegaron al lugar sorprendidos por el hecho.
Supuestamente, la menor se había ido a vivir a otro lugar. El abuelo dijo que rara vez los visitaba.
Fue el abuelo de la joven quien confirmó su identidad y detalló que tenía entre 16 y 17 años de edad.
Los familiares solicitaron que no trasladaran el cuerpo de la menor a la morgue para evitar trámites.
“Dicen que se había ido a Villanueva con un muchacho”, relató el abuelo de la joven, y aseguró que tenía cuatro meses de no verla.
“Ella solo llegaba donde la mamá”, dijo el abuelo de la menor, quien fue hallada sin vida en un matorral, con las manos atadas.
La Policía aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen. Indicaron que el cuerpo será trasladado a la morgue de San Pedro Sula para practicarle la autopsia, debido a que fue asesinada de forma violenta.