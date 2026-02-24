¡Siga abrigado! Masa de aire frío mantendrá temperaturas bajas en Honduras

Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), informó que “persiste la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional”.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío continúa afectando este miércoles 25 de febrero las condiciones climáticas en el territorio nacional, con temperaturas frescas en varias regiones y precipitaciones débiles en el oriente del país.

El experto detalló que durante la tarde se esperan algunas lluvias en sectores específicos. “También por la tarde se esperan precipitaciones débiles pero muy aisladas sobre algunos sectores de la región oriental, producto del transporte de humedad procedente desde el mar Caribe por vientos del este y noreste”, explicó.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca indicó que se registrarán oleajes moderados en ambas costas. “Referente a los oleajes de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca”, precisó.

Sobre las temperaturas, en el Distrito Central se pronostica una máxima de 26 C° y una mínima de 12 C°, condiciones que mantendrán un ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día.

Para la región Central se esperan máximas de 28 C° y mínimas de 14 C°, mientras que en la región Insular los valores oscilarán entre los 26 C° de máxima y 24 C° de mínima.

En la región Norte el termómetro alcanzará los 26 C° y descenderá hasta los 18 C°. En el oriente del país se prevé una máxima de 30 C° y una mínima de 12 C°.

La zona sur registrará las temperaturas más altas, con una máxima de 36 C° y mínima de 22 C°. En la región Occidental se estiman máximas de 24 C° y mínimas de 9 C°, siendo una de las zonas con los registros más bajos, según detalló Luis Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).