Cambios de temperatura elevan riesgo de influenza y neumonía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el ingreso de frentes fríos al territorio hondureño, expertos en salud advierten sobre el posible incremento de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez explicó que, debido a los cambios bruscos de temperatura, suelen incrementarse afecciones como neumonía, bronquitis, resfriados comunes e influenza Rodríguez señaló que es habitual que durante la baja de temperaturas se registren casos de gripe y tos; no obstante, alertó sobre los riesgos que estas enfermedades representan, especialmente para los menores de cinco años y los adultos mayores “Una neumonía, ya sea viral o bacteriana, puede incluso condicionar la muerte, sobre todo los grupos poblacionales más vulnerables”, advirtió.

Actualmente, Honduras experimenta el desplazamiento de una masa de aire frío, que genera nubosidad, temperaturas frescas, vientos racheados y lluvias en varias regiones del país. De acuerdo a el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la entrada de este frente frío podría variar las temperaturas entre los 26 y 19 grados centígrados. En ese sentido, Rodríguez también mencionó que ante la variación de temperatura, el COVID-19 es una enfermedad de la que todavía se debe tener cuidado.

"No hay que olvidarnos del COVID-19, que quedó endémico, con ciertos picos que suceden precisamente en períodos del año, especialmente cuando hay un cambio de clima o hay este tipo de temperaturas que nos están afectando", aseveró.