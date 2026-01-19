Masa de aire frío mantiene lluvias, vientos y temperaturas frescas este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El desplazamiento de una masa de aire frío continuará este martes 20 de enero sobre el territorio hondureño, generando abundante nubosidad, temperaturas frescas, vientos racheados y lluvias en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, las condiciones más inestables se presentarán en el norte, noroccidente y algunas áreas del centro, donde se esperan lluvias y chubascos de moderados a fuertes, con actividad eléctrica aislada.
“Continúa el desplazamiento de la masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, temperatura fresca, vientos racheados, así como también lluvias y chubascos de moderados a fuertes dispersos con actividad eléctrica aislada”, indicó Ochoa.
El especialista detalló que en las regiones occidental y oriental del país las precipitaciones serán de débiles a moderadas, mientras que para el sur se pronostican condiciones secas durante la jornada.
“Precipitaciones de débiles a moderadas, ya sería más que todo en el occidente y oriente, condiciones realmente bastante secas para la región sur”, señaló el pronosticador de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá dentro de parámetros normales, con alturas de entre 1 y 3 pies.
Para la costa norte, en cambio, el mar presentará condiciones alteradas, con oleaje de 3 a 5 pies y máximos que podrían alcanzar entre 7 y 8 pies, producto de la influencia de la masa de aire frío.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 23 C° y una mínima de 16 C°, mientras que en la región central las temperaturas oscilarán entre los 19 C° y 24 C°.
En la región insular se esperan valores entre 24 C° y 26 C°, y en la zona norte entre 21 C° y 25 C°, de acuerdo con el informe climático brindado por Cenaos.
Para el oriente del país, las temperaturas alcanzarán una máxima de 29 C° y una mínima de 19 C°, mientras que en el sur se registrarán los valores más elevados, con una máxima de 36 C° y una mínima de 26 C°.
Finalmente, en la región occidental se prevén temperaturas frescas, con una máxima de 22 C° y una mínima de 13 C°, según el reporte presentado por Will Ochoa desde Cenaos, dependencia de Copeco.