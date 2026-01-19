Cortes de energía eléctrica programados para este martes 20 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por trabajos de mantenimiento, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará varios cortes de energía en diferentes zonas del país. A través de su calendario oficial, las autoridades de la ENEE especificaron las áreas que se verán afectadas por los racionamientos del vital servicio. Algunas zonas permanecerán sin energía eléctrica por más de cinco horas, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias. A continuación, se detallan las zonas afectadas:

San Lorenzo, Valle, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Empacadora Miguel Molina #1, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (bombas de agua Serna), aldea La Puente, colonia Gracias a Dios, El Pedrerito. Aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, barrio Jazmín, barrio Emanuel, Puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo). El Espino (bombas de agua El Espino, meloneras Miguel Molina, fincas y empacadora Agrodex). El Tololar, bombas Cofaicita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Miguel Molina #2, hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, Lagunas de Camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatal es, propiedad familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande, La Pintadillera, Playa La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojoch al, Coyolito, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, Punta Onda y zonas aledañas.

Distrito Central, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte del bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, Radiohouse, Torre Acqua y zonas aledañas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Santa Cruz de Yojoa, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Barrio La Curva, Aquafinca, Aquafeed, Borbotón, granjas avícolas, Chic sa, barrio El Tablón, colonia Nueva Murcia, La Unión, colonia Evita.

Zona de Concepción del Sur, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

San Pedro Zacapa (Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchepeque, El Ocote, Agua Sarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, generadora Canjel, generadora Zacapa). Concepción del Sur (Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna, Los Troches, El Aguaje). San Francisco de Ojuera (El Pilón, El Diviso, Santa Fe, Santa Ana, San Ramón, La Palca, La Vega, El Gavilán, Zapotal, La Veneda, Piedras de Agua, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Barrial, El Molo, Los Laureles, Tejeras). Intibucá (Nueva Esperanza). Ceguaca (San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana). Santa Rita (Teocinte, Mal Paso, El Jengibral, El Aguaje, San Fernando, El Campesinado).

Choloma, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

CHM-L216: Residencial Europa, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, colonia Ciudad Jardín, colonia San Carlos, colonia Brisas de La Candelaria, colonia Villa Valencia, colonia Alegría, colonia Márquez, colonia San Rafael, residencial Monterrey, barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa y Ethan Allen.

Santa Rosa, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.