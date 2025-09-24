Cortes de energía este jueves 25 de septiembre en Honduras: ¿Qué zonas no tendrán luz?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que habrá cortes de energía programados para este jueves 25 de septiembre en varias zonas del Distrito Central, Juticalpa, Olanchito, y otras regiones del territorio nacional. De acuerdo con el ente energético, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos de mantenimiento con la finalidad de "mejorar el servicio". A continuación el listado completo de los lugares que no tendrán energía eléctrica por varias horas durante este jueves.

Distrito Central: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Plaza Miraflores, Residencial Loma Verde, Típicos de La Costa, Copemh, Pizza Hut del bulevar Centro América, Hondutel y zonas aledañas.

Choluteca: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Lufusa I, Lufusa II, Lufusa III, servicio propio de subestación Agua Caliente, Las Delicias (El Tambor, Hacienda Los Mangos, La Majada), Empacadora de Camarón Nova Honduras, Laure Abajo, Laure Arriba, La Criba, Petro Sur, 11.º Batallón, Fábrica de Cemento Argos, Pavana, Empacadora Empasa, Puerto Henecán, Hospital de San Lorenzo, San Lorenzo (Barrio San Antonio, Grupo Agrolíbano, bulevar Gracias a Dios. Bulevar Brisas del Mar, Plaza Marina, Empacadora Pacific del Valle, Empacadora San Lorenzo, colonia San José, colonia El Centro, colonia Buenos Aires, La Pista, colonia Buena Vista, colonia Obrera, Bulevar 17 de Septiembre, aldea El Comercio, colonia Brisas del Norte, aldea El Caimito, Corinto, aldea Altos de la Cruz, colonia San Francisco, Alto Verde), Empacadora de Melón Santa Rosa, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (Bombas de Agua Serna, Aldea La Puente, colonia Gracias a Dios, El Pedrerito). Aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, Bulevar Jazmín, Bulevar Emmanuel, Puerto de la Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo), El Espino (Bombas de Agua Espino, Fincas y Empacadora Agrodex), El Tololar, Bombas Cofaicita, El Chilcal, Aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, Lagunas de Camarón, Finca La Pital, Finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, Propiedad Familia Facussé, Punta Novillo. Puerto Grande, La Pintadillera, Playa La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochál, Coyolito, Amapala (El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas). Carao Pando, Caracol, Caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoretas, Base Naval, Isla Privada, Bombas del SANAA, Aldea Playa Negra, Aldea Playa Grande, Aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, Empacadora Larvipac).

Juticalpa, Olancho: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La ENEE anunció cortes de energía en toda la ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Tróchez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La Agao, Hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residencial Florida, Alcaldía Municipal, Barrio de Jesús, Barrio Belén. Buenos Aires, Barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de la ENEE, SANAA, colonia El Recreo, Colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, Barrio San Rafael, Sabaneta, 115.ª Brigada, residencial El Roble, colonia La Ceibita, Barrio El Centro, Barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas. Parte de La Morita, Aldea Talanquera, Bombas del Sanaa, aldea El Plomo, Aldea Los Pozos, Aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolas, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas.

San Francisco de La Paz, Olancho: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de San Francisco de La Paz: Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa. Municipio de San Francisco de La Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, Municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, Municipio de Mangulile y zonas aledañas.

San Francisco de Becerra, Olancho: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, Colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bujagual, plan de Turcios, La Columbia. Aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.

Santa Rita, Santa Bárbara: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Santa Bárbara (Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos Del Conejo, Jilote, Farolito), El Nispero (Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz). La Arada (El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Voquerón, Plan de La Tierra, Brisas de Oro, El Dante). Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jeronimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de La Cruz, San Antonio). San Nicolas (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de Los Alapas, Cruz Grande, El Rersumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores). Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), San Bartolo, El Naranjito (Pompoa), Hidrogeneradora Pencaligue, Oficina UTCD.

Villanueva: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Aldea Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, colonia Los Castaños I, II y III Etapa, colonia Las Colinas, colonia Nueva Samaritana, colonia Nuevo Renacer, colonia Gran Bretaña, colonia Santa Eduviges, colonia El Corozal I y II, colonia Brisas del Calán, colonia El Calán, colonia España, aldea El Calán, aldea El Marañón.

Puerto Cortés, Omoa y Quimistán: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Puerto Cortés (colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, bo. Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonia Unión I, colonia Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre. Colonia Cerro Mar, FERTICA, cementerio municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino, bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribbean Hills, Iamat Export, Res. Sindicato Municipalidad, oficinas del Seguro Social, Res. Palma Real, Res. Magdalena, Res. El Doral, río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guamerú, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita. Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, Res. Costa Mar, residencial Vista Mar, Hacienda Los Ustariz. Omoa (colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulían Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulían Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, en Omoa: bo. Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica. La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, bulevar La Playa, Las Salinas, bulevar Las Flores, museo y castillo San Fernando, Viña del Mar, bulevar San Antonio, Las Acacias, generadora Los Laureles, La Mota, residencial Ricardo Alvarado, río Azul, Omoa Motrique, río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, esteros de Chachahuala, Muchilena. Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, la barra de Cuyamel, la barra del Motagua, río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito.

La Ceiba, Atlántida: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Cuenca Río Cangrejal: aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco, aldea San Antonio, Los Coquitos.

Olanchito, Yoro: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.