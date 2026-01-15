¿Cuánto sumaron los gastos corrientes del plan de rescate de la ENEE?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque fue creado para disminuir, controlar y recuperar las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se convirtió en una dependencia politizada con más egresos que ingresos.

Además, a través de esta iniciativa gubernamental fue contratado al tiempo de colocarse a personal en su mayoría sin preparación afines a Libertad y Refundación (Libre).

Se trata del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) que desde que se puso en marcha en noviembre de 2022 el gasto corriente ascendió los 4,351.3 millones de lempiras, constató EL HERALDO de conformidad a los informes del estado de rendimiento financiero divulgados en el portal de transparencia de la estatal eléctrica.

Durante el primer año, el plan de rescate de la ENEE reportó apenas 147.7 millones de lempiras en gastos, mientras que los ingresos provenientes de transferencias corrientes del sector público sumaron L3,878.4 millones.

Sin entrada de fondos y solo egresos se mantuvo el PNRP en el 2023 cuando los gastos alcanzaron los 1,263.4 millones de lempiras.

Para finales de 2024, específicamente en noviembre el referido programa acumuló egresos por 1,261.2 millones de lempiras y los ingresos que se vieron reflejados en ese período fueron de L1,996.8 millones.

A más de 1,679 millones de lempiras llegó el gasto del plan de rescate de la ENEE para el onceavo mes de 2025 cuando se contabilizaron 970.9 millones de lempiras en egresos.