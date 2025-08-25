ENEE reporta L3,939 millones en pérdidas operativas al primer semestre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúan sumando cifras negativas. Al primer semestre de 2025, de acuerdo con el estado de resultados publicado por la estatal eléctrica, las pérdidas operativas sumaron 3,939.3 millones de lempiras. Esa cifra se desprende de 21,684.9 millones de lempiras en ingresos totales y L25,624.2 millones en egresos. Esa diferencia entre ingresos y gastos es mayor que el acumulado de enero a junio de 2024, cuando sumaron 3,869.4 millones de lempiras. A junio de 2024 los ingresos de la ENEE totalizaron 20,450.3 millones de lempiras y L24,319.7 millones los egresos. Las pérdidas operativas de la estatal eléctrica registraron un aumento interanual de 69.8 millones de lempiras.

Un estudio de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que "en 2025 la ENEE requerirá financiamiento para cubrir el desbalance operativo de 4,638.5 millones de lempiras (0.4% del PIB), el cual será cubierto, principalmente, a través de recursos internos en 0.5% del PIB y compensado por amortizaciones a los acreedores externos en 0.1% del PIB". Al cierre de 2024, la estatal de energía eléctrica mostró un déficit operativo de 5,785 millones de lempiras, mayor que los 5,718 millones de 2023. Para 2025, fuentes técnicas de la ENEE proyectan que la diferencia entre ingresos y egresos superará los 6,000 millones de lempiras.

Estado de resultado

El déficit operativo de la estatal eléctrica ha crecido en los años recientes porque el aumento en los ingresos ha sido menor que los egresos. Al 30 de junio de 2025, la ENEE reportó 21,684.9 millones de lempiras en ingresos. La principal fuente de generación de ingresos es la venta de energía con una participación de 20,815.2 millones de lempiras. En el primer semestre de 2024 se registraron 20,450.3 millones de lempiras en ingresos, menor que en L1,234.6 millones respecto a junio de 2025.