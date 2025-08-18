En siete meses las pérdidas de Hondutel ascendieron los L146.4 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) sigue operando con pérdidas, restándole así rentabilidad.

A medida que pasan los meses de este año los perjuicios incrementan y para julio pasado ascendieron a 146.4 millones de lempiras, constató EL HERALDO con base a datos oficiales.

Los ingresos de la estatal en los últimos siete meses totalizaron 419.2 millones de lempiras al sumar L381.8 millones de ganancias operativas y L37.4 millones de ingresos no operacionales.

Sin embargo, los gastos llegaron a 565.7 millones de lempiras al contabilizar egresos por operación, financieros, no operacionales al igual que el costo de los servicios prestados.

La diferencia entre ambos montos resultó 146.4 millones de lempiras que al compararlo con el mismo período de 2024 se registró un alza interanual de 85.9 millones de lempiras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De enero a julio del año pasado las pérdidas de Hondutel fueron de 60.5 millones de lempiras, por lo que la variación interanual alcanzó el 41.3%.

EL HERALDO informó que los menoscabos de la referida empresa a inicios de este año alcanzaron 14.5 millones de lempiras, reflejando un acumulado de L131.9 millones hasta el 31 de julio.