En siete meses las pérdidas de Hondutel ascendieron los L146.4 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) sigue operando con pérdidas, restándole así rentabilidad.
A medida que pasan los meses de este año los perjuicios incrementan y para julio pasado ascendieron a 146.4 millones de lempiras, constató EL HERALDO con base a datos oficiales.
Los ingresos de la estatal en los últimos siete meses totalizaron 419.2 millones de lempiras al sumar L381.8 millones de ganancias operativas y L37.4 millones de ingresos no operacionales.
Sin embargo, los gastos llegaron a 565.7 millones de lempiras al contabilizar egresos por operación, financieros, no operacionales al igual que el costo de los servicios prestados.
La diferencia entre ambos montos resultó 146.4 millones de lempiras que al compararlo con el mismo período de 2024 se registró un alza interanual de 85.9 millones de lempiras.
De enero a julio del año pasado las pérdidas de Hondutel fueron de 60.5 millones de lempiras, por lo que la variación interanual alcanzó el 41.3%.
EL HERALDO informó que los menoscabos de la referida empresa a inicios de este año alcanzaron 14.5 millones de lempiras, reflejando un acumulado de L131.9 millones hasta el 31 de julio.
Ineficiencia administrativa
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, manifestó a este rotativo que "durante años ha habido mucha ineficiencia administrativa en Hondutel, también es una de las instituciones que sus empleados tienen muchos beneficios laborales".
"Llama la atención que cuando las empresas trabajan con pérdidas no deberían de tener estos privilegios", enfatizó.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin), los 2,918.5 millones de lempiras sumaron las pérdidas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones de 2011 a 2021.
Ejecución
Pese a la actual situación que afronta Hondutel, para el presente ejercicio fiscal reporta una baja ejecución de la asignación aprobada en el Presupuesto General de la República 2025.
De los 1,640.1 millones de lempiras presupuestados la estatal apenas ha gastado 592.7 millones de lempiras, es decir un 36.1%.
El 57.4% de la partida vigente para la estatal equivalente a L698.8 millones serán destinados para servicios personales (sueldos y salarios, aportes patronales y colaterales de su masa laboral) que al segundo trimestre de 2025 la ejecución fue de 177.1 millones, de conformidad al informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria física y financiera elaborado por Finanzas.
Para los servicios no personales que se enfoca en el pago de servicios básicos de la institución, la asignación programada para este período de 12 meses fue de 511.6 millones de lempiras (31.2%).
"Los ingresos recaudados en el primer trimestre registrados por la institución en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) ascienden a 181,053,838 lempiras, representando un 11% con relación al presupuesto vigente; el rubro más relevante corresponde a la venta de servicios de comunicación con un monto de 162,930,035 lempiras, equivalente a un 90% del total recaudado en el trimestre", se subraya en el documento.
Añade que "para este trimestre (refiriéndose de marzo a junio) la empresa registra recaudación acumulada por 372,350,830 lempiras correspondientes a la venta de servicios de comunicación e ingresos varios de operación".