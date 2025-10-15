  1. Inicio
Gasto corriente del plan de rescate ENEE ascendió casi L1,200 millones

Al octavo mes de 2025 hubo un alza interanual de egresos del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de L275.2 millones y un déficit de L230.1 millones

  • 15 de octubre de 2025 a las 16:33
El incumplimiento en la reducción de las pérdidas de la ENEE se mantiene, mismas que a julio sumaron 36.17% o L13,655 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los ingresos del plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) provienen de transferencias corrientes, estos son menores al egreso reportado hasta el 31 de agosto pasado.

Lo anterior no solo refleja que el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la estatal opera bajo déficit, sino también que no ha podido cumplir con la reducción de los perjuicios institucionales.

EL HERALDO tuvo acceso al reporte del estado de rendimiento financiero al cierre del octavo mes de 2025 en el que se evidenció un incremento interanual de 275.2 millones de lempiras en el gasto corriente al haber sumado casi L1,160.2 millones.

De 885 millones de lempiras fueron las erogaciones que registró el PNRP a agosto de 2024.

En el caso de las ganancias totalizaron 930.1 millones de lempiras contrario a los 1,141.3 millones de lempiras que se reportaron durante el mismo período el año pasado.

Al comparar los ingresos y gastos del referido plan el déficit alcanzó los 230.1 millones de lempiras.

¿Cuáles son las regiones de Honduras donde la ENEE reporta más pérdidas?

Aumento de planilla

La planilla de personal no permanente del plan de rescate de la ENEE en agosto pasó de 1,711 trabajadores a 2,099 trabajadores respecto al mismo término de 2024, teniendo un alza de 388 empleados durante ese período de 12 meses, constató EL HERALDO de conformidad a documentación de la fuente oficial.

No es la primera vez que el personal que labora para este programa sobrepasa los 2,000 empleados debido a que se fue reduciendo la empleomanía en los últimos dos años hasta se separaron de funciones a trabajadores por promover acciones irregulares.

Solo en remuneraciones se pagaron 655.8 millones de lempiras del 1 de enero al 31 de agosto de 2025, es decir en 242 días.

Comité se unirá al rescate de las finanzas y bajar pérdidas de la ENEE

