Gasto corriente del plan de rescate ENEE ascendió casi L1,200 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los ingresos del plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) provienen de transferencias corrientes, estos son menores al egreso reportado hasta el 31 de agosto pasado.

Lo anterior no solo refleja que el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la estatal opera bajo déficit, sino también que no ha podido cumplir con la reducción de los perjuicios institucionales.

EL HERALDO tuvo acceso al reporte del estado de rendimiento financiero al cierre del octavo mes de 2025 en el que se evidenció un incremento interanual de 275.2 millones de lempiras en el gasto corriente al haber sumado casi L1,160.2 millones.

De 885 millones de lempiras fueron las erogaciones que registró el PNRP a agosto de 2024.

En el caso de las ganancias totalizaron 930.1 millones de lempiras contrario a los 1,141.3 millones de lempiras que se reportaron durante el mismo período el año pasado.

Al comparar los ingresos y gastos del referido plan el déficit alcanzó los 230.1 millones de lempiras.