Policía Nacional desplegará más de 700 agentes para resguardar el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional informó que ya cuenta con un plan integral de seguridad para resguardar el Congreso Nacional, tanto en el interior como en los alrededores de sus instalaciones, con motivo de la instalación de la primera legislatura y las actividades oficiales programadas en los próximos días.

Según detalló la institución, como parte del dispositivo se procederá al cierre total del parque La Merced, medida que responde a razones de seguridad y logística, debido a que está previsto un cóctel para las visitas que asistirán a la primera legislatura, el cual se desarrollará en las instalaciones del Paraninfo.

La Policía explicó que el cierre del parque y de calles aledañas también busca prevenir disturbios y evitar la presencia de personas que puedan alterar el orden público, en una zona considerada estratégica durante las jornadas legislativas.

Asimismo, se garantizó la seguridad de todos los diputados que participarán en las sesiones programadas para los días 21, 23, 25 y 27 de enero, fechas en las que se mantendrán activos los distintos anillos de seguridad.

De acuerdo con el informe oficial, el dispositivo contempla el despliegue de más de 700 policías, distribuidos en varios perímetros alrededor del Congreso Nacional, además del cierre planificado de calles para facilitar el control de accesos y la movilidad institucional.

La institución indicó que los equipo ya coordinan la instalación de todo lo necesario para el desarrollo de las actividades legislativas, mientras que la Guardia de Honor Presidencial realiza las avanzadas correspondientes como parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal del operativo es garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de las sesiones legislativas, en un contexto político marcado por alta expectativa y concentración de actores institucionales.