Frío eleva los casos de gripe, bronquitis y neumonía, alertan médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de la temporada de frentes fríos y el descenso en las temperaturas, los enfermedades respiratorias y gripales aumentan, por lo que lo expertos recomiendan a la población protegerse. Enfermedades como Bronquitis, influenza, resfriado común, neumonía son las más atendidas en los establecimientos de salud durante la temporada de frío. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez, explicó que los cambios de temperatura pueden afectar el sistema inmunológico de las personas, lo que favorece la aparición de diversas enfermedades.

"El frío afecta la vía respiratoria de las personas y esto hace que el número de casos de enfermedades respiratorias aumente significativamente", dijo. Los más vulnerables son la población adulta mayor, en especial cuando tienen enfermedades crónicas; sin embargo, los menores de cinco años también puede ser mayormente afectados. El país actualmente esta influenciado por una masa de aire frío sobre el territorio nacional, que está generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de moderados a fuertes e intermitentes. Esa masa de aire frío esta dejando bajas temperaturas, especialmente por la noche y madrugada; y de acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) podrían rondar entre los 25 grados centígrados hasta los 12 grados. En ese sentido, el experto recomendó a la población evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, "es decir o salir al frío inmediatamente después de estar en un ambiente cálido, pues podría aumentar el riesgo de enfermarse", explicó.