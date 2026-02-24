Padres de becarios hondureños en Taiwán piden a Asfura restablecer relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán, a través de una carta enviada al presidente Nasry Asfura, solicitó este martes considerar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán).
En la misiva, los padres de los becarios destacaron la importancia de esta medida para la comunidad estudiantil del país centroamericano.
Según el documento, la restauración de relaciones entre ambos países podría fortalecer la cooperación histórica existente y abrir nuevas oportunidades educativas y profesionales para los jóvenes hondureños que cursan estudios superiores en Taiwán.
Durante los últimos años, Taiwán ha demostrado "un compromiso constante con la educación de los estudiantes hondureños, ofreciendo becas y programas que facilitan la formación académica de alto nivel", señala la carta de los padres.
Por lo anterior, los padres de estos jóvenes aseguran que el restablecimiento de relaciones diplomáticas tendría "un impacto directo en el desarrollo académico, profesional y humano de los estudiantes y profesionales hondureños".
La asociación solicitó que, en el marco de las decisiones de política exterior que el gobierno de Asfura considere pertinentes, se evalúe de manera prioritaria esta posibilidad, buscando beneficios concretos para la juventud del país.
De igual forma, expresaron sus felicitaciones por su reciente nombramiento y le desearon éxito en el desempeño de sus funciones al frente de la nación.
Carta íntegra
Por medio de la presente, deseamos expresarle nuestras sinceras felicitaciones por su nombramiento como Presidente de la República de Honduras, augurándole éxitos en el desempeño de tan alta responsabilidad al servicio de la nación.
De igual manera, manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo por el interés que Usted ha demostrado en relación con el posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Honduras y el Gobierno de la República de China (Taiwán), tema que reviste especial importancia para el país y muy especialmente para la comunidad estudiantil hondureña que actualmente realiza estudios superiores en dicho país.
Durante los últimos años, Taiwán ha evidenciado un compromiso constante con la educación y sobre todo con los jóvenes hondureños que continúan su formación académica, brindando oportunidades profesionales de alto nivel.
Por tanto, consideramos que la restauración de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones podría fortalecer estos vínculos históricos y abrir nuevas y más oportunidades de cooperación educativa y desarrollo para la juventud hondureña.
En ese sentido, respetuosamente solicitamos que, en el marco de las decisiones de política exterior que su Gobierno estime pertinentes, se considere lo más pronto posible la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Taiwán, en beneficio del desarrollo académico, profesional y humano de nuestros estudiantes y profesionales, así como del fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos pueblos.
Reiterándole nuestro respeto y disposición de colaborar en todo aquello que contribuya al bienestar de la educación y al fortalecimiento de la nación, nos suscribimos de usted con las más altas muestras de consideración.