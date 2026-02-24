Padres de becarios hondureños en Taiwán piden a Asfura restablecer relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán, a través de una carta enviada al presidente Nasry Asfura, solicitó este martes considerar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán). En la misiva, los padres de los becarios destacaron la importancia de esta medida para la comunidad estudiantil del país centroamericano. Según el documento, la restauración de relaciones entre ambos países podría fortalecer la cooperación histórica existente y abrir nuevas oportunidades educativas y profesionales para los jóvenes hondureños que cursan estudios superiores en Taiwán.

Durante los últimos años, Taiwán ha demostrado "un compromiso constante con la educación de los estudiantes hondureños, ofreciendo becas y programas que facilitan la formación académica de alto nivel", señala la carta de los padres. Por lo anterior, los padres de estos jóvenes aseguran que el restablecimiento de relaciones diplomáticas tendría "un impacto directo en el desarrollo académico, profesional y humano de los estudiantes y profesionales hondureños".

La asociación solicitó que, en el marco de las decisiones de política exterior que el gobierno de Asfura considere pertinentes, se evalúe de manera prioritaria esta posibilidad, buscando beneficios concretos para la juventud del país. De igual forma, expresaron sus felicitaciones por su reciente nombramiento y le desearon éxito en el desempeño de sus funciones al frente de la nación.

Carta íntegra