Maestros denuncian atraso en pago salarial pese a promesas de la Secretaría de Educación

Los docentes de varias partes del país esperaban el pago de su salario el pasado 20 de febrero; sin embargo, cuatro días después las autoridades aún no acreditan el salario a sus cuentas, denunciaron.

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) aseguraron que pagarían a tiempo el salario de los maestros , los educadores denunciaron que en varios departamentos no se ha hecho efectivo el pago aún.

Las quejas vienen de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, entre otros; no obstante, en zonas como Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Colón se acreditó el salario el pasado viernes 20 de febrero, manifestaron los profesores.

"Nos parece injusto que solo hayan pagado el día que tocaba a tres departamentos; muchos maestros vivimos al día y con el sueldo atrasado nos perjudican, esperábamos que las cosas cambiaran", manifestó una maestra de prebásica que labora al oriente de la capital.

Los profesores pidieron a las autoridades de Educación que no retrasen el pago de su sueldo, pues el mes de enero se efectuó a inicios de febrero; fueron más de 10 días después de la fecha correspondiente cuando los maestros recibieron el salario.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En ese entonces la ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que el atraso en el pago se debió a que la planilla correspondiente al mes de enero no había sido cargada por las autoridades anteriores a la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Sin embargo, las autoridades de Educación aseguraron que para los próximos meses se pagaría en tiempo y forma a los docentes.

"Uno de los puntos claves y que me ha pedido el señor presidente es que estemos pendientes del pago de los docentes. Nos comprometemos con el ministro de finanzas a estar cumpliendo puntualmente los pagos de 20 de cada mes", apuntó Argueta a inicios de febrero.