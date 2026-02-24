Alcalde de Morocelí: "Nos han dejado una gran deuda, los números en rojo"

Tegucigalpa, Honduras.- Las demandas por prestaciones laborales en las alcaldías siguen apareciendo desde todos los puntos cardinales del país; suman diez, pero a medida que los nuevos gobiernos municipales se empapan de su situación, hacen de conocimiento público sus crisis presupuestarias. Desde las municipalidades más grandes hasta las que manejan menor cantidad de fondos, producto de las transferencias municipales que perciben, han reportado que sus cuentas están prácticamente embargadas a raíz de diversas demandas por falta de pagos a proveedores y por el pago de prestaciones laborales a empleados despedidos por las últimas administraciones. Al escudriñar un poco entre esas corporaciones municipales, encontramos que otra de las alcaldías que le tocará un camino cuesta arriba en materia presupuestaria es la del municipio de Mprocelí, en el departamento de El Paraíso. En diálogo con su alcalde, el exárbitro de la liga nacional con gafete FIFA, Melvin Matamoros, reveló a EL HERALDO que encontró las arcas de esa comuna con una deuda que supera los 55 millones de lempiras.

"Lastimosamente (la alcaldía) la hemos encontrado en malas condiciones, números completamente rojos, y pensamos que nosotros ahora vamos a hacer gestiones y estamos trabajando de la mano, primeramente de Dios, del municipio también y de nuestros amigos que nos están ayudando", reveló Melvin Matamoros.

55 millones

El exréferi detalló: "Nos han dejado una gran deuda: con proveedores, aproximadamente una deuda de 27 millones de lempiras, más unos 20 millones de lempiras en otras demandas, y el pago de empleados y prestaciones laborales oscila entre los ocho y los diez millones de lempiras". El edil es consciente de la dificultad que le tocará desde ya enfrentar para sacar adelante la gestión al frente de la Alcaldía de Morocelí, y para ello anunció que tocará puertas y buscará el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, y además, la ayuda de otras instituciones nacionales.

"Nos sentimos muy contentos, es nuestra primera gestión que tenemos y podemos lograr el objetivo. Morocelí necesitaba ya un cambio, después de 16 años de ser gobernados por la misma institución política", dijo Matamoros, al referirse al Partido Nacional. Él fue elegido por el Partido Liberal.

Otra vez El Corpus

Entre tanto, este día se conoció una nueva demanda ejecutiva laboral, indemnizaciones por falta de pago del salario mínimo en concepto de daños y perjuicios, pagos de décimo cuarto y décimo tercer mes, entre otras deudas, interpuesta por 27 exempleados de la Alcaldía Municipal de El Corpus, en el departamento de Choluteca. El monto de la nueva demanda es por el valor de veintisiete millones cuatrocientos dieciséis mil novecientos sesenta y seis lempiras (L. 27,416,966). El demandante argumenta que ese monto es a razón y en virtud del incumplimiento de acuerdos conciliatorios suscritos entre los demandantes y la Alcaldía Municipal de El Corpus.