Figura del fútbol hondureño será alcalde tras perfilarse como ganador en las Elecciones 2025

Destacó en su paso por el fútbol hondureño y ahora tendrá una nueva vida como alcalde tras ser virtual ganador en la Elecciones 2025 en Honduras.
Melvin Matamoros expulsó a varios jugadores en la Liga Nacional y ahora espera poder expulsar a la corrupción en la alcaldía.
Matamoros fue un árbitro con mucho recorrido en la Liga Nacional y a nivel internacional.
Melvin Matamoros está casado con Griselda, la persona que lo ha acompañado en toda su vida en el arbitraje y ahora en la política.
Melvin y Griselda tienen tres hijos y dos se ellos ya están metidos en el arbitraje. El mayor ya dirigiendo en Liga Nacional.
Melvin Matamoros se lanzó como candidato en el partido liberal de Honduras bajo la candidatura de Salvador Nasralla.
Así fue la papeleta en la que figuraba Melvin Matamoros como candidato a la alcaldía de Morocelí, El Paraíso.
Matamoros mantuvo reuniones con los candidatos a diputados del departamento de El Paraíso.
Melvin Matamoros se ganó el respaldo y cariño de los pobladores de Morocelí, quienes lo respaldaron en la contienda política.
Matamoros sostuvo una contienda muy reñida con OrlinTorres del Partido Libre y de esa manera se queda con la alcaldía de Morecelí.
Melvin logró sumar más de 2,500 votos y ahora deberá esperar el mes de enero para tomar posesión de su cargo.
El exárbitro está escribiendo un nuevo capítulo en su carrera tras dejar las filas del arbitraje en Honduras.
El municipio de de Morocelí puso las esperanzas en Motamoros, quien tuvo una exitosa carrera en el arbitraje.
Matamoros nunca pudo llegar a un Mundial de Fútbol, pero ahora tendrá su propio mundial en la alcaldía de su amado Morocelí.
Melvin Matamoros dirigió por más de 21 años en el fútbol hondureño con una destacada participación.
Melvin logró tener dirigir su décima final en una trayectoria de 266 partidos en Primera División en Honduras.
Melvin Matamoros inició dirigiendo en su pueblo, destacó en Liga Nacional, también en el campo internacional.