Los 93 alcaldes electos por primera vez son capacitados por el TSC, en rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de que aprendan de forma correcta cómo rendir cuentas de sus ingresos y egresos, el Tribunal Superior de Cuentas (CSJ) capacitará a los 93 alcaldes y alcaldesas que salieron electos en las elecciones de noviembre de 2025 y que por primera vez ejercerán esa función pública.
Durante tres días: el 23, 25 y 27 de febrero, divididos en tres grupos, el TSC les capacitará a los 93 ediles en las directrices básicas para la elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas Municipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
En las tres jornadas, el ente contralor del Estado les dará a conocer los requerimientos necesarios para la estructuración del respectivo Informe y su presentación dentro del plazo legal establecido.
El artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 26 de su Reglamento establecen la obligatoriedad de entregar al TSC, dentro de los primeros cuatro meses siguientes del ejercicio fiscal, un Informe de Rendición de Cuentas conteniendo las liquidaciones presupuestarias y la deuda pública.
Por consiguiente, las municipalidades tienen la obligación legal de presentar en tiempo y forma el Informe de Rendición de Cuentas Anual Acumulado, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuya fecha máxima de presentación es el 30 de abril de 2026.
Informe 2025
Jorge Medina, magistrado presidente del TSC, con relación a las capacitaciones, expresó: "Recordemos que la rendición de cuentas en cada uno de los municipios va estrechamente vinculada a las transferencias municipales. Si el alcalde de un municipio no hace su rendición de cuentas, el gobierno central no puede emitirle la transferencia municipal del siguiente año".
Una vez que los alcaldes y alcaldesas han remitido la documentación pertinente al TSC, con la evidencia documental de que todos y cada uno de los recursos fueron utilizados con transparencia, el TSC les emite una constancia en la que les acredita su solvencia para que los ediles puedan gestionar el desembolso de sus transferencias ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
De la información recibida, también el TSC elabora un informe anual acumulado sobre los ingresos, egresos, la deuda y confiabilidad de las auditorías internas de las municipalidades del país, el que es remitido al Congreso Nacional (CN) dentro de los meses de mayo, junio y julio, en cumplimiento de la Ley.
"El año pasado tuvimos un gran éxito, solo hubo tres municipalidades que no presentaron su informe de rendición de cuentas, lo que les conlleva una sanción administrativa a las autoridades que no lo hicieron", indicó Medina.
Este día estaban citados 32 alcaldes y alcaldesas, pero lamentablemente no todos acudieron al llamado del ente contralor. El miércoles 25 y el viernes 27 están invitados los restantes 61 jefes edilicios.