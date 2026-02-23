Los 93 alcaldes electos por primera vez son capacitados por el TSC, en rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de que aprendan de forma correcta cómo rendir cuentas de sus ingresos y egresos, el Tribunal Superior de Cuentas (CSJ) capacitará a los 93 alcaldes y alcaldesas que salieron electos en las elecciones de noviembre de 2025 y que por primera vez ejercerán esa función pública.

Durante tres días: el 23, 25 y 27 de febrero, divididos en tres grupos, el TSC les capacitará a los 93 ediles en las directrices básicas para la elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas Municipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

En las tres jornadas, el ente contralor del Estado les dará a conocer los requerimientos necesarios para la estructuración del respectivo Informe y su presentación dentro del plazo legal establecido.

El artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 26 de su Reglamento establecen la obligatoriedad de entregar al TSC, dentro de los primeros cuatro meses siguientes del ejercicio fiscal, un Informe de Rendición de Cuentas conteniendo las liquidaciones presupuestarias y la deuda pública.