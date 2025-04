Jorge Aldana, Roberto Contreras y 246 alcaldes siguen sin rendir cuentas al TSC

No obstante, también se hizo un llamado a los 248 restantes, incluyendo al propio presidente de la Amhon, Nelson Castellanos, quien declaró que ni él ha rendido cuentas ante el TSC hasta hoy.

“Apenas 40 municipalidades han entregado la rendición de cuentas al Tribunal Superior de Cuentas. No quiero mencionar nombres, pero tengo entendido que solo 40 han entregado la liquidación de cuentas, y bueno, tenemos hasta el 30 de abril”, explicó Castellanos.

El presidente de la Amhon detalló que los alcaldes que aún no han rendido cuentas provienen de “todos los partidos políticos” y que solo esos 40 alcaldes “están listos para recibir las transferencias de este año”.

“El proceso de elecciones nos atrasó, soy honesto. Bueno, eso quiero creer que ha atrasado la liquidación y rendición de cuentas. Los alcaldes tenemos un portal de transparencia, tenemos voluntad”, aseveró Castellanos.

Al ser consultado sobre si entre los alcaldes que aún no han rendido cuentas se encontraban Jorge Aldana, edil de Tegucigalpa, y Roberto Contreras, autoridad municipal de San Pedro Sula, Castellanos contestó: “Sí están ellos dos, y está el mío también porque no he entregado la rendición de cuentas de este año, tengo que ser honesto”.

Aunque Castellanos reconoció no saber cuándo los alcaldes de las dos principales ciudades de Honduras entregarían sus rendiciones de cuentas, afirmó que lo hará esta semana.