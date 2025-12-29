Primeras imágenes del atentado contra una pareja en un bus interurbano de Güinope

Dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas tras un atentado contra un bus interurbano registrado en horas de la mañana de este lunes 29 de diciembre en la carretera que conduce al oriente del país. Aquí los detalles:
De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en el sector de Las Pilas, a la altura del kilómetro 21, cuando la unidad que cubría la ruta Güinope-Tegucigalpa fue atacada mientras transitaba por la zona, lo que provocó pánico entre los pasajeros.
Relatos de testigos indican que al menos dos hombres subieron al bus y, sin mediar palabras, dispararon directamente contra una pareja que viajaba en la unidad.
Un testigo aseguró a medios locales que no se trató de un asalto, ya que el ataque fue dirigido específicamente contra las víctimas.
Las personas fallecidas son un hombre y una mujer, cuyas identidades aún no han sido confirmadas.
En tanto, los heridos son tres personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales de la capital.
El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que dos de los lesionados son padre e hijo.
"Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", afirmó.
El subcomisionado Wilfredo Ventura señaló que el caso se encuentra bajo investigación. "Estamos en investigación, venimos llegando al lugar de los hechos, pero vamos a recuperar toda la información, para dar información de qué es lo sucedido", declaró.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del ataque.