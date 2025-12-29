Luis Redondo convoca a comisión permanente y genera cuestionamientos de la oposición

Tegucigalpa, Honduras.– La convocatoria realizada este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a una sesión de trabajo de la comisión permanente ha generado cuestionamientos por parte de diputados de la oposición, quienes sostienen que dicho órgano no debería estar en funciones. De acuerdo con la convocatoria oficial, la sesión de la comisión permanente fue programada para este lunes 29 de diciembre de 2025, a las 2:00 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, firmada por Redondo en su condición de presidente del Congreso Nacional y de dicha comisión.

Sin embargo, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, han cuestionado la legalidad y pertinencia de dicha convocatoria, al considerar que la comisión permanente no debe funcionar en este momento. Los parlamentarios argumentan que el pleno del Congreso Nacional, mediante una autoconvocatoria, acordó extender el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026, por lo que, a su criterio, no existe fundamento para que la comisión permanente esté vigente. En ese sentido, sostienen que mientras el pleno se mantenga en sesiones ordinarias, las funciones de la comisión permanente quedan suspendidas, lo que pone en entredicho la validez de cualquier convocatoria realizada bajo esa figura.