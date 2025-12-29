Zambrano lanza advertencia a Redondo por convocar comisión permanente: "No se los vamos a permitir"

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado nacionalista y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se refirió a la convocatoria realizada por Luis Redondo a la comisión permanente del Congreso Nacional, a la que calificó como ilegal. “Hemos escuchado la convocatoria llevada a cabo por la comisión ilegal permanente para hoy en la tarde”, manifestó Zambrano, dirigiéndose al partido Libertad y Refundación (Libre). “Ustedes empezaron de manera ilegal este congreso y lo están terminando de manera ilegal”.

El parlamentario señaló que dicha comisión fue desautorizada por el pleno legislativo. “Ustedes fueron desautorizados por la máxima autoridad del congreso, que es el Pleno”, expresó, y agregó: “El Pleno del Congreso les dijo, no están autorizados para ejecutar ninguna acción”. Asimismo, recordó que el pleno habilitó el período de sesiones "hasta el 20 de enero. Por eso son ilegales todas las acciones que ustedes están realizando”.

Zambrano insistió en que el resultado electoral ya fue definido. "Entiendan que perdieron la elección. El pueblo ya decidió. Hay un presidente electo que se llama Tito Asfura", declaró. El diputado advirtió sobre las consecuencias legales de desconocer los resultados. "Lo que ustedes están insinuando es delito. Es constitutivo de traición a la patria, atentar contra la democracia, manifestar que no quieren entregar el poder, manifestar que quieren anular la elección. Eso no se les puede permitir". También se refirió al rol de las Fuerzas Armadas. "Las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por el orden democrático, de garantizar la alternancia en el poder y garantizar que Tito Afura va a tomar posesión el 27 de enero: No sigan jugando con fuego".