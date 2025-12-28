Candidatos a diputados que están con posibilidades de alcanzar un curul en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- A dos días de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga las declaratorias oficiales de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, son varios los diputados que están peleando un curul en el Congreso Nacional. En muchos casos, son pocos los votos de diferencia que existen entre los candidatos, por lo que a última hora los resultados pueden dejar varias sorpresas. El CNE acordó por unanimidad reanudar el escrutinio especial al nivel de diputados, durante una sesión de pleno realizada vía Zoom el sábado 27 de diciembre, con el objetivo de revisar inconsistencias detectadas en el proceso.

Aquí te compartimos los diputados por departamento que podrían remontar y lograr un puesto en el Poder Legislativo.

Atlántida

Iveth Obdulia Matute del Partido Nacional tiene 41,062 votos y está a punto de remontar a su correligionario Rememberto Alexander Zavala, que cuenta con 41,185 votos, por lo que la diferencia entre ellos es de 123 votos.

Cortés

En Cortés, del partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Castellanos está cerca de alcanzar a la candidata Rita Zúniga que le aventaja solo 127 votos.

Choluteca

En el departamento de Choluteca, el candidato del Partido Nacional, Edgardo Hernández Loucel, cuenta con 61,199 votos mientras que Ileana Nazareth Velásquez cuenta con 62,303 votos lo que deja una diferencia 1,104 votos. En el caso de Libre, Egardo Alcides Vargas tiene 33,684 votos, mientras que su compañera de partido Nidi Gisella Castillo cuenta con 31,136 votos arrojando una diferencia de 452.

Colón

En Colón, del partido Libre, el candidato Dairi Javier Ávila podría abrirse paso en el Congreso Nacional, quien cuenta con 31,753 votos, lo que le hace tener una diferencia de 149 votos de los que tiene su compañero Marco Aurelio Maradiaga.

Copán

En Copán la candidata de Libre Brenda Cecilia Santos, con 26,306 voto, está peleando muy de cerca con su compañero Eduardo José Elvir, con 26,895 votos, por una diferencia de 589.

El Paraíso

En El Paraíso, en el Partido Nacional peligra de quedar fuera Walter Chávez(60,811), pues Hiudy Gabriela Morales (60,804) está a solo 7 votos de alcanzarlo. Si ella suma 8 votos más lo dejaría sin su curul.

Francisco Morazán

En Francisco Morazán, la diputada nacionalsta Fabiola Lucila Rosa Vigil, que cuenta con 181,754, podría quitarle su curul al antaño diputado Antonio Rivera Callejas, quien está en la posición 22 con 181,795 votos, habiendo una diferencia entre ellos de 41 votos.

La Paz

En La Paz, en el Partido Nacional, Gabino Argueta Galvez (26,454, está a solo 31 votos de al Juan Jose Zerón Gonzales(26,485 votos).

Lempira

En Lempira, Ryna Marisol Vásquez de Libre con 42,001, podría abrirse paso a un curul por la diferencia de 366 votos de diferencia que existe con su compañero de partido Dany Leonel Murillo que cuenta con 42,367 votos.

Santa Bárbara

En Santa Bárbara la diferencia del diputado de Libre, Cristián de Jesús Hernández (66,172 votos) con su correligionario Germán Oswaldo Altamirano (66,560) es de 388 votos, por lo que se podría dar una remontada para un puesto en el Congreso Nacional.

Valle

En el departamento de Valle la reñida competencia por un curul en el Congreso Nacional por parte del Partido Liberal es de José Alfredo Saavedra (23,441 votos) y Alex Fabricio Zorto García (23,653 votos), por lo que se registra una diferencia de 213 votos entre ambos.

Yoro