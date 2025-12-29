Los sucesos más importantes ocurridos en el mundo en 2025

Nuevos líderes, fuertes protestas y guerras comerciales marcaron el año. Este es el resumen de los hechos que marcaron el 2025.
1. Donald Trump regresa al poderEl 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en una ceremonia en el Capitolio de Washington D.C. Su retorno a la Casa Blanca, tras vencer en las elecciones de noviembre de 2024, marcó el inicio de una era de políticas proteccionistas y una revisión profunda de las alianzas internacionales. Este evento generó una polarización inmediata tanto a nivel doméstico como en la geopolítica global.
2. Precaria tregua en GazaTras meses de intensos combates, se anunció una tregua temporal en la Franja de Gaza durante el primer trimestre de 2025. Mediada por Qatar y Egipto, la pausa permitió el intercambio de retenidos y la entrada de ayuda humanitaria crítica. Sin embargo, la calma se mantuvo bajo una extrema fragilidad debido a la falta de un acuerdo definitivo sobre el estatus territorial y la seguridad en la frontera con Israel.
3. Crisis entre Estados Unidos y VenezuelaLa tensión diplomática entre Washington y Caracas escaló a niveles críticos a mediados de 2025. El gobierno estadounidense endureció las sanciones económicas tras cuestionar la legitimidad de los procesos políticos en Venezuela, mientras que el Palacio de Miraflores respondió con la expulsión de personal diplomático. La crisis provocó un nuevo flujo migratorio y una parálisis en las negociaciones energéticas regionales.
4. Esfuerzos de Ucrania por la paz sin frutosA pesar de las múltiples cumbres organizadas en ciudades como Ginebra y Kiev durante la primera mitad de 2025, las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia no lograron avances sustanciales. Ucrania mantuvo su exigencia de retiro total de tropas, mientras que el Kremlin se negó a ceder los territorios ocupados, dejando al conflicto en un estado de desgaste militar sin una salida diplomática a la vista.
5. Guerra comercialEl segundo semestre de 2025 estuvo definido por una escalada de aranceles entre las principales economías del mundo, afectando principalmente el eje Washington-Beijing-Bruselas. Esta "guerra de aranceles" se centró en la industria de vehículos eléctricos y semiconductores, provocando una reconfiguración de las cadenas de suministro globales y un aumento en el costo de vida en varios continentes.
6. Nuevo PapaEn un evento histórico para la cristiandad en la Ciudad del Vaticano, el Cónclave celebrado en mayo de 2025 eligió al sucesor de Francisco tras su renuncia o fallecimiento. La elección del nuevo pontífice trajo consigo una expectativa de cambio en la doctrina social de la Iglesia, buscando conectar con las regiones del Sur Global y abordar los desafíos de la modernidad y la secularización.
7. Protestas de la generación ZA lo largo de todo el año, pero con especial fuerza en septiembre de 2025, movimientos juveniles liderados por la Generación Z paralizaron ciudades como Nepal, París, Seúl y Nueva York. Las protestas se centraron en la inaccesibilidad a la vivienda, el cambio climático y la precariedad laboral, demostrando una capacidad de movilización digital que puso en jaque a varios gobiernos locales.
8. Inversiones masivas en la IAEl año 2025 consolidó a la Inteligencia Artificial como el motor económico del siglo. Empresas tecnológicas en Silicon Valley (EE. UU.) y centros de innovación en Asia anunciaron inversiones récord que superaron los cientos de miles de millones de dólares. El enfoque viró hacia la "IA General" y su integración en la medicina y la energía, aunque también despertó alarmas sobre el desplazamiento laboral masivo.
9. Robo en el LouvreEn un audaz golpe que conmocionó al mundo del arte en julio de 2025, el Museo del Louvre en París fue víctima de un robo sofisticado. Varias piezas de incalculable valor histórico fueron sustraídas a pesar de los avanzados sistemas de seguridad. El incidente puso en duda la protección del patrimonio cultural global y dio inicio a una de las cacerías humanas internacionales más grandes de la Interpol.
10. Fenómenos climáticos extremosEl 2025 se registró como uno de los años más erráticos climáticamente. Desde inundaciones devastadoras en el Sudeste Asiático en agosto hasta sequías prolongadas en el Amazonas, los desastres naturales desplazaron a millones de personas. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en las discusiones de la COP30, evidenciando que los objetivos del Acuerdo de París están cada vez más lejos de cumplirse.