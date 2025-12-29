Los sucesos más importantes ocurridos en el mundo en 2025

1. Donald Trump regresa al poder

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en una ceremonia en el Capitolio de Washington D.C. Su retorno a la Casa Blanca, tras vencer en las elecciones de noviembre de 2024, marcó el inicio de una era de políticas proteccionistas y una revisión profunda de las alianzas internacionales. Este evento generó una polarización inmediata tanto a nivel doméstico como en la geopolítica global.