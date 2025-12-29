  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Él me lo quemó, por celos", denuncia madre de menor agredido por su pareja

El menor permanece bajo atención médica tras sufrir quemaduras y fracturas; el presunto agresor se dio a la fuga, según relató la madre

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 09:59
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
1 de 10

Dipsy Yadira Fernández, madre del menor Liam Adalid Leiva Fernández, denunció públicamente que su entonces compañero de hogar agredió brutalmente a su hijo, causándole quemaduras y fracturas, en un hecho que atribuye a celos.

 Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
2 de 10

"Con el chavalo que yo estaba, bolo, él me lo quemó y me lo quebró", declaró la joven madre en HCH, quien aseguró que el presunto agresor, identificado como Wilmer García, de 24 años, se dio a la fuga tras el hecho.

 Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
3 de 10

Fernández sostuvo que ya existe una denuncia interpuesta. "Hizo mal, hizo malo. Supuestamente que ya están manchados los papeles, ya está denunciado", expresó.

Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
4 de 10

Añadió que el niño presenta lesiones en la boca, aunque indicó que "de la boca está bien", y afirmó que el menor fue quemado porque lloraba.

 Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
5 de 10

Según su testimonio, ella había dejado al niño al cuidado de su cuñada. "Yo dejé el niño con mi cuñada y él llegó bolo a la casa y cuando no me miró a mí, entonces lo agarró con el niño", relató.

 Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
6 de 10

La madre afirmó que el ataque ocurrió luego de que familiares le dijeran al hombre que ella estaba con otra persona.

 Foto: captura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
7 de 10

"Y como supuestamente le dijeron que yo estaba con otro, la familia, un cuñado supuestamente que le dijo que yo estaba con otro, entonces el muchacho ese lo agarró con el niño", declaró, al señalar que el motivo fue por celos.

Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
8 de 10

De acuerdo con información preliminar, el menor identificado por autoridades médicas como Liam Daniel Leiva Fernández fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Integrado de Santa Bárbara debido a la gravedad de las lesiones.

 Foto: cortesía
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
9 de 10

Personal del centro asistencial informó que el niño presenta fracturas en un brazo y una pierna. La madre indicó que los médicos prevén darle el alta médica una vez se complete la atención correspondiente.

 Foto: calptura de pantalla
Él me lo quemó, por celos, denuncia madre de menor agredido por su pareja
10 de 10

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso.

 Foto: calptura de pantalla
Cargar más fotos