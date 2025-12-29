"Él me lo quemó, por celos", denuncia madre de menor agredido por su pareja

Dipsy Yadira Fernández, madre del menor Liam Adalid Leiva Fernández, denunció públicamente que su entonces compañero de hogar agredió brutalmente a su hijo, causándole quemaduras y fracturas, en un hecho que atribuye a celos.
"Con el chavalo que yo estaba, bolo, él me lo quemó y me lo quebró", declaró la joven madre en HCH, quien aseguró que el presunto agresor, identificado como Wilmer García, de 24 años, se dio a la fuga tras el hecho.
Fernández sostuvo que ya existe una denuncia interpuesta. "Hizo mal, hizo malo. Supuestamente que ya están manchados los papeles, ya está denunciado", expresó.
Añadió que el niño presenta lesiones en la boca, aunque indicó que "de la boca está bien", y afirmó que el menor fue quemado porque lloraba.
Según su testimonio, ella había dejado al niño al cuidado de su cuñada. "Yo dejé el niño con mi cuñada y él llegó bolo a la casa y cuando no me miró a mí, entonces lo agarró con el niño", relató.
La madre afirmó que el ataque ocurrió luego de que familiares le dijeran al hombre que ella estaba con otra persona.
"Y como supuestamente le dijeron que yo estaba con otro, la familia, un cuñado supuestamente que le dijo que yo estaba con otro, entonces el muchacho ese lo agarró con el niño", declaró, al señalar que el motivo fue por celos.
De acuerdo con información preliminar, el menor identificado por autoridades médicas como Liam Daniel Leiva Fernández fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Integrado de Santa Bárbara debido a la gravedad de las lesiones.
Personal del centro asistencial informó que el niño presenta fracturas en un brazo y una pierna. La madre indicó que los médicos prevén darle el alta médica una vez se complete la atención correspondiente.
Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso.