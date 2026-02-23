Con honores despiden al militar Álvaro Colindres, acribillado en la Villa Unión

“Su sacrificio no será olvidado”, inicia el mensaje dedicado por las Fuerzas Armadas tras la muerte de Álvaro Fabricio Colindres Artíca, quien falleció cumpliendo su deber con Honduras. Así fue la despedida.
Álvaro Fabricio Colindres, un agente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) murió la madrugada de este lunes -23 de febrero- en la colonia Villa Unión de Comayagüela, en la capital del país.
Según información preliminar, Álvaro y otros agentes de la Policía Militar realizaban patrullajes de rutina cuando fueron emboscados por supuestos antisociales.
Álvaro Colindres, de 24 años de edad, murió tras ser herido de bala. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron a reconocerlo.
Colindres ingresó a las Fuerzas Armadas de Honduras el 1 de diciembre de 2019. Era padre de un pequeño de 7 meses y originario de Yuscarán, El Paraíso, donde reside su familia.
Según se informó desde la institución, estaba asignado al Primer Batallón de la Policía Militar.
"Con todos los honores militares, las Fuerzas Armadas despiden al Cabo de Policía Militar, Álvaro Fabricio Colindres Ártica, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber mientras realizaba labores de seguridad en la colonia Villa Unión, en Comayagüela", mencionaron las FF AA en sus redes.
Agregaron: "Entre muestras de respeto, compañerismo y profundo dolor, autoridades militares y compañeros de armas acompañaron a su familia en las honras fúnebres, rindiendo tributo a su valentía y compromiso con la patria".
Destacaron que "su sacrificio no será olvidado y su memoria permanecerá como ejemplo de honor, lealtad y entrega al servicio del pueblo hondureño".
Las Fuerzas Armadas desplegaron un fuerte operativo en el sector, con saturaciones y vigilancia permanente en colonias aledañas como Villa Cristina, Villafranca, La Laguna y otros barrios.
Sus compañeros lo acompañaron en su velatorio, donde dieron sus mensajes de despedida antes del entierro.
“Honor a quien honor merece”, “Murió cumpliendo su deber”, “Qué pesar por ellos. Salen sin saber que van a regresar”, son algunos de los comentarios en las publicaciones de redes.