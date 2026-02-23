Más de 45,000 niños y niñas abandonaron el sistema educativo durante el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los programas que las autoridades anteriores de la Secretaría de Educación (Seduc) ejecutaron para retener a los estudiantes no lograron que miles de menores decidieran retirarse del sistema durante el 2025. EL HERALDO conoció que un total de 45,509 niños, niñas y adolescentes que estaban inscritos en el sistema educativo hondureño abandonaron los centros antes de finalizar el año escolar. Los datos oficiales revelan que al inicio del año 2025 se registró una matrícula de 1,840,376 estudiantes; sin embargo, al cierre del ciclo escolar se contabilizaron 1,794,867 alumnos.

La cifra representa que el abandono escolar fue del 2.47% respecto a la matrícula inicial; es decir que por cada 100 estudiantes que iniciaron el año, aproximadamente dos a tres alumnos no lo terminaron. De los que abandonaron los estudios, a 1,283 menores sus padres decidieron cancelar su matrícula; mientras que hubo 44,226 alumnos que desertaron sin dar explicación, según evidencian los datos de la Seduc. Los departamentos donde hubo mayor abandono escolar fueron Cortés, donde se retiraron 7,543 alumnos; mientras que en Francisco Morazán el abandono fue de 7,015 estudiantes. En Yoro fueron 4,108 menores que abandonaron sus estudios; seguido de Comayagua donde se retiraron 3,871 alumnos; en Olancho la deserción fue de 3,624 educandos.

El 79% de los que desertaron son alumnos de básica (de primero a noveno grado); de los cuales primero, séptimo y octavo son los grado donde más se observa la inasistencia. En el nivel de media, es decir, secundaria se registró el 18% de deserción, siendo décimo grado donde hay más abandono.

Programas de la Seduc

Pese a los programas que implementó la administración anterior, como la matrícula gratis y la merienda escolar, la deserción sigue siendo alta y lamentablemente la cifra no cambió respecto al año anterior. Al cierre del año escolar 2024 el número de desertores fue de 45,493; mientras las cancelaciones fueron de 1,424 alumnos.

Onan Cálix, representante del sector magisterial, manifestó que durante la administración de Xiomara Castro no hubo estrategias. En el caso del programa de matrícula gratis, el maestro indicó que no era un beneficio directo para los alumnos. "La matrícula gratis solo era para el mejoramiento del centro educativo", dijo. "La merienda escolar solo llega una vez cada tres meses a los centros; eso quiere decir que el niño solo come uno o tres días máximo; además no hubo incentivos como becas sociales y otros programas atractivos que retengan a los alumnos", explicó. Eso provocó que los niños desertaran porque hay padres que no tienen las condiciones económicas para comprar los materiales, afirmó. En ese sentido recomendó a las actuales autoridades enfocarse en atender las necesidades de los estudiantes mediante programas sociales que brinden a los alumnos libros de texto, materiales, uniformes, mochilas, entre otros. "Además de eso se deben crear becas de excelencia académica para niños con índice arriba del 91%, así como becas sociales que van dirigidas a niños que identificamos en los centros educativos que tienen problemas económicos. La otra situación que puede ayudar es la dotación de kit escolar", expresó.

Causas

Mejorar los indicadores de deserción, repitencia y reprobación es una deuda que la mayoría de gobiernos no ha logrado superar, porque no se han logrado abordar las causas sociales alrededor de estos fenómenos.