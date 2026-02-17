Educación descarta que lectura de la Biblia sea una clase más de la malla curricular

Tegucigalpa, Honduras.- La iniciativa para promover la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos no se convertirá en una asignatura ni implicará cambios a la malla curricular, confirmaron las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc). Luego de dialogar con la comisión especial del Congreso Nacional que socializa la iniciativa, las autoridades educativas indicaron que no se añadirá una nueva clase, ni de Biblia ni de religión, y que la propuesta se encuadra en un proyecto pedagógico de “valores y relatos universales” para la convivencia escolar. "Esta únicamente es una propuesta, pero dentro de ello tenemos un proyecto educativo enfocado en valores y relatos universales, a través de lecturas para la convivencia escolar; es una propuesta pedagógica orientada a fortalecer la formación integral del estudiante hondureño", indicó Janet Sandres, viceministra de Educación.

Agregó que la iniciativa no busca imponer una religión. "Queremos que el pueblo hondureño tenga la tranquilidad de que nada de lo que se está haciendo es con el fin de imponer una religión; lo que queremos es una mejor sociedad, a través de la lectura reflexiva de relatos culturales y literarios", dijo. Entre la propuesta que presentó la Seduc a los diputados se establece la implementación de la iniciativa mediante fascículos interactivos y que su contenido sea de acuerdo a las edades de los alumnos. Lo que se busca con la propuesta de la Seduc es fortalecer los valores de los estudiantes mediante relatos bíblicos, presentados desde una perspectiva cultural, que puedan promover la convivencia pacífica, el respeto, la empatía dentro de la sociedad hondureña, manifestó la viceministra. "Estamos construyendo una propuesta orientada a la formación integral, mediante estrategias de enseñanza que fortalezcan valores como honestidad, respeto y convivencia, sin crear nuevas asignaturas", señaló. Las autoridades añadieron que las lecturas se realizarían una vez por semana, aprovechando espacios ya existentes, sin imponer la participación a los estudiantes cuyos padres no lo autoricen. Por su parte, el presidente de la comisión especial, el diputado Arnold Burgos, aseguró que la lectura de la Biblia no será obligatoria en los centros educativos. Aclaró que tampoco se reformarán artículos constitucionales que establecen que la educación en Honduras es laica.