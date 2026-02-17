Rector de la UNAH denuncia intento de soborno en proceso de contratación de transporte

Fernández manifestó que el malestar de algunos dirigentes del transporte radica en que no han logrado “torcerle la mano”, al tiempo que confirmó que recibió intentos de regalías para favorecer intereses particulares.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras conocerse presuntas denuncias que serían presentadas por transportistas por supuesta corrupción en el servicio de transporte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el rector Odir Fernández rechazó los señalamientos y aseguró que ha sido objeto de intentos de soborno para ceder en el proceso de contratación.

"Si hay algo que caracterizará mi vida es manejar las cosas con transparencia. Están acostumbrados a que les mojen la mano y yo no lo haré. El contrato no lo lleva la UNAH , es a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; nosotros contratamos al PNUD, no tenemos nada que ver directamente con la contratación del transporte", expresó.

El rector explicó que el proceso es administrado mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la adjudicación del servicio para la comunidad universitaria.

Asimismo, reiteró que algunos transportistas intentaron comunicarse con él para ofrecerle beneficios personales a cambio de intervenir en el proceso. "Me han ofrecido regalías y no he cedido. Este es un transporte para la comunidad universitaria y se está manejando de la forma más transparente posible", afirmó.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Fernández enfatizó que no permitirá que se pueda de corrupción en la institución sin pruebas y aseguró que mantendrá su postura firme. "Se toparon con alguien que no cederá. No me temblará la mano y no me detendré pase lo que pase", puntualizó.