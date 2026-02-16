AMDC priorizará la revisión técnica y financiera de proyectos urbanos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-A casi un mes de la toma de posesión del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, la reactivación y el presupuesto de varios proyectos en la capital continúan siendo temas pendientes para la nueva administración.

Funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguraron a EL HERALDO que, tras asumir la administración 2026-2030, se retomaron varios proyectos desarrollo urbano en la capital.

Rubén Espinoza, director general de la AMDC, explicó que ante los proyectos heredados de la gestión anterior, la comuna capitalina ya está en proceso de evaluación y formulación de los presupuestos asignados.

"Continuamos realizando los análisis pertinentes, tanto administrativos como técnicos, para dar continuidad a las obras de manera adecuada, tanto técnica como legalmente", indicó Espinoza.