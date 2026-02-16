AMDC priorizará la revisión técnica y financiera de proyectos urbanos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-A casi un mes de la toma de posesión del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, la reactivación y el presupuesto de varios proyectos en la capital continúan siendo temas pendientes para la nueva administración.
Funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguraron a EL HERALDO que, tras asumir la administración 2026-2030, se retomaron varios proyectos desarrollo urbano en la capital.
Rubén Espinoza, director general de la AMDC, explicó que ante los proyectos heredados de la gestión anterior, la comuna capitalina ya está en proceso de evaluación y formulación de los presupuestos asignados.
"Continuamos realizando los análisis pertinentes, tanto administrativos como técnicos, para dar continuidad a las obras de manera adecuada, tanto técnica como legalmente", indicó Espinoza.
El funcionario señaló que la comuna capitalina está priorizando los proyectos de desarrollo urbano más urgentes, los cuales requieren evaluaciones técnicas detalladas.
"El cambio de presupuesto depende del análisis técnico y financiero que hagamos de cada proyecto, considerando también sus particularidades".
Además, explicó que todavía se está en proceso de revisar fallas, proyectos y presupuestos heredados.
Obras
Entre los principales proyectos retomados por la comuna capitalina se encuentra el túnel Florencia en el bulevar Suyapa, valorado en 38.7 millones de lempiras, que busca beneficiar más de 5,000 automóviles que transitan por la zona diariamente.
Además, recientemente se anunció la reactivación del proyecto habitacional Villa Solidaridad, cotizado en más de 140 millones de lempiras, que beneficiará a más de 100 familias afectadas por la falla geológica ubicada en el sector de La Guillén y El Reparto.
Otro de los proyectos es el puente elevado Papa Francisco, que representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras, fue iniciado en mayo de 2024 por la administración anterior, y La represa San José, que cuenta con un presupuesto de 1,500 millones de lempiras.
Ante los proyectos retomados por la comuna capitalina, autoridades edilicias aseguraron que los futuros reajustes de presupuestos y montos asignados a los proyectos en el Distrito Central podrían depender de los contratos, y contratiempos.